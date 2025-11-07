La inflación de octubre en CABA se mantuvo en 2,2%

Durante el mes de octubre la inflación de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,2%, acumulando en los primeros 10 meses del año una suba de 25,3%. La trayectoria interanual del indicador se ubicó en 33,6% (-1,4 puntos porcentuales por debajo del mes previo, según datos aportados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Como dato importante se destacó que la inflación de los alimentos estuvo por debajo del índice general.

Federico Glustein: “El gobierno paga una tasa muy alta en un contexto de inflación contenida”

Vale señalar que el dato se mantuvo en línea con el registrado en septiembre pasado, cuando marcó también 2,2%, aunque en esa oportunidad había subido 0,6% respecto del pico de descenso previo de agosto que había situado el ´Índice de Precios al Consumidor en 1,6%.

Vivienda y alimentos, los motores del mes

El incremento de octubre respondió principalmente a cinco divisiones que explicaron el 64,8% del aumento del nivel general:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,0%), impulsada por alquileres y gastos comunes; Alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,1%), traccionados por pan y cereales (+2,7%), frutas (+8,6%) y carnes (+1,7%); Restaurantes y hoteles (+2,1%), por alzas en comidas fuera del hogar; Transporte (+1,9%), por subas en combustibles; Salud (+2,0%), afectada por el aumento de cuotas de medicina prepaga

Entre los alimentos, los precios que más subieron fueron los de las frutas y verduras, con variaciones mensuales destacadas en morrón rojo (+7.460 $/kg), tomate (+3.754 $/kg) y lechuga criolla (+3.310 $/kg)

Gonzalo Carrera: “La inflación de octubre se mantuvo, pero los alimentos empezaron a dispararse”

En cuanto a la dinámica de bienes y servicios, mientras los primeros subieron en promedio 2,2%, lo hicieron levemente por encima de los servicios (+2,1%). Sin embargo, en la comparación interanual se mantiene la brecha: los bienes se encarecieron 23,7%, mientras los servicios aumentaron 40,3% en los últimos doce meses.

En lo que va del año, los precios de los bienes acumulan un alza de 19,3%, frente al 29,2% de los servicios, impulsados por aumentos en gastronomía, salud y educación.

Inflación núcleo y precios regulados en octubre en CABA

El componente “Resto IPCBA”, que mide la inflación núcleo (sin estacionales ni regulados), mostró una suba de 2,2% mensual y un ritmo interanual del 35,5%, mientras que los precios regulados (como prepagas, combustibles y educación) avanzaron 1,9% en el mes y 32,8% en el año.

Los productos estacionales, por su parte, registraron la mayor suba del mes (+2,8%) por los aumentos en paquetes turísticos, frutas y prendas de vestir.

lr