La inflación de la Ciudad de Buenos Aires subió a 2,2% en septiembre 2025

Durante el mes de septiembre el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 2,2% elevándose 0,6% respecto del IPC registrado en agosto que tocó el 1,6%. En lo que respecta al acumulando de los primeros nueve meses del año se registra una suba de 22,7%; mientras que en la trayectoria interanual este indicador se ubica en 35,0%.

Tal como señala la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, durante septiembre la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,1% del alza del Nivel General.

Uno a uno, cómo incidieron los aumentos en el IPC de septiembre en CABA

1) Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,4%, con una incidencia de 0,48 %. en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda.

2) Transporte promedió un incremento de 3,5% e incidió 0,37 % debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con subas en los valores de los pasajes aéreos y de los automóviles.

3) Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,0%, contribuyendo con 0,36 % al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), Pan y cereales (2,2%), Frutas (6,5%) y Carnes y derivados (1,1%).

4) Salud se elevó 2,0% e incidió 0,18 %, por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

5) Recreación y cultura registró una suba de 3,1%, con una incidencia de 0,16 p.p., principalmente por las alzas en los precios de los servicios recreativos y deportivos y, en menor medida, de los paquetes turísticos.

En cuanto a la dinámica entre bienes y servicios, vale señalar que durante el noveno mes del año, los primeros registraron una suba de 2,3%, por encima de los Servicios que aumentaron 2,1%.

"La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras, panificados, frutas y carnes), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. En menor medida, se destacaron las subas en los valores de las prendas de vestir", detalla el informe estadístico.

Por otra parte, añade que, en relación al comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos se dieron en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, junto con alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.

"Le siguieron en importancia, las subas en las cuotas de la medicina prepaga y de la educación formal y en los precios de los pasajes aéreos. Las variaciones negativas en las tarifas de los alojamientos en hoteles, aminoraron el incremento de esta agrupación" agrega el informe-

