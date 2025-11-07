Los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,4% en la primera semana de noviembre

En la primera semana de noviembre, la inflación promedio en alimentos y bebidas aumentó un 0,4%, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Detalló además que, en las últimas cuatro semanas, se desaceleró a 3,0% mensual después de tocar picos la semana pasada.

Federico Glustein: “El gobierno paga una tasa muy alta en un contexto de inflación contenida”

Este estudio se realiza mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados.

Según datos de la consultora, este incremento del 0,4% mantiene la tendencia de las últimas cinco mediciones que registraron subas. La última vez que se rompió esta tendencia fue en la primera semana se octubre cuando se registró una baja del 0,4%. Además, la consultora señaló que, de punta a punta, el aumento llega al 2,5%

Verduras lideraron el alza

Entre los rubros que aumentaron se encuentran las "Verduras" con 3,7% de incremento, le siguen "productos lácteos y huevos" con un 0,9%, "Bebidas e infusiones para consumir en el hogar" con un 0,3%, “Comidas listas para llevar” con 0,3% y “Aceites” con 0,1%.

Almaceneros de Córdoba: la inflación fue del 2,3% y octubre, el "peor mes del año" en ventas

Por otra parte, los rubros que tuvieron bajas fueron "Frutas" con 0,8%, "Azúcar, miel, dulces y cacao" con un 0,3% y "Carnes" con 0,2% y “Productos de panificación, cereales y pastas con 0,1%.

El único rubro que no mostró variaciones en sus valores fue “Condimentos y otros productos alimenticios”, ya que la medición de esta semana arrojó un resultado de 0%.

La medición de precios minoristas según Eco Go

En tanto, la medición de EcoGo viene con una semana de rezago, con lo cual a la fecha se analiza la inflación en alimentos y bebidas de octubre, que mostró una suba de 3,0% en sus valores. Con este resultado, se ubica con 1 punto porcentual por encima de lo registrado en agosto, según el relevamiento de precios minoristas de la consultora Eco Go.

En el informe se advierte que, durante las primeras cuatro semanas del mes, con el tipo de cambio al alza y ante la expectativa de las elecciones, la inflación registrada en alimentos anotó subas semanales de entre el 0,5% y 0,9%.

Gonzalo Carrera: “La inflación de octubre se mantuvo, pero los alimentos empezaron a dispararse”

Sin embargo, “tras el triunfo del oficialismo, la dinámica tendió a moderarse y la última semana registró una suba del 0,2%”, detallo en su último relevamiento la consultora de Marina Dal Poggetto. ​

Por último, en el informe se describió que los alimentos consumidos dentro del hogar mostraron en octubre un incremento del 2,7%, mientras que los consumidos fuera del hogar experimentaron una suba del 4%. Así, en los últimos 12 meses acumulan alzas del 38,1% y 43,4% respectivamente y dejan un arrastre para noviembre de 1,1 puntos porcentuales –por encima de lo registrado el mes pasado-.

GZ / lr/fl