Corrientes tiene el cuarto boleto más caro del país: desde este lunes rige la tarifa de $1.890

Viajar en colectivo en la ciudad de Corrientes es desde este lunes considerablemente más caro. Con la aplicación de la Ordenanza N° 7658 sancionada por el Concejo Deliberante, la tarifa del transporte urbano sufrió un incremento del 46,5%, pasando de $1.290 a $1.890.

Este fuerte ajuste posiciona a Corrientes en el ranking de las ciudades con el pasaje más caro del país. Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) correspondientes a octubre, la capital correntina se ubica como la cuarta ciudad con la tarifa más elevada, en un listado que excluye al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde los subsidios sostienen precios mucho menores.

El ranking de las tarifas más caras

El listado de la AAETA muestra la marcada concentración de tarifas altas fuera de la zona de mayor subsidio:

Pinamar ($2.265)

Centenario ($1.997)

Bariloche ($1.895)

Corrientes ($1.890)

Pergamino ($1.774)

Cipolletti ($1.600)

Además de la tarifa plana, la legislación municipal contempla un incremento en el costo del servicio diferencial, que une el aeropuerto internacional Piragine Niveyro con el centro y otros barrios de la ciudad. Este servicio pasa a valer el equivalente a seis tarifas planas.

Servicios sociales garantizados

Desde la Municipalidad recordaron a los usuarios que se mantienen y se garantizan los servicios sociales a través de la tarjeta SUBE: