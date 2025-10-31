Corrientes terminó la reparación del socavón en Ruta 12 y analiza cobrarle a Nación los fondos de la obra

El Gobierno de Corrientes concluyó las obras de emergencia en la Ruta Nacional N° 12, a la altura de Itá Ibaté, asumiendo la reparación de una infraestructura que es de competencia federal. Tras dos días de intensos trabajos con recursos propios de la provincia, el tramo afectado por el socavón en el kilómetro 1.187 quedó en condiciones este jueves por la tarde.

Ahora, la rehabilitación del paso vehicular en este corredor clave de la región depende de la decisión de Vialidad Nacional, el organismo responsable de la red troncal.

Polich confirma la intención de cobrarle a Nación

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, confirmó que el Gobierno de Corrientes tiene la "intención" de reclamar y cobrar al Gobierno nacional los fondos utilizados para la reparación.

El funcionario provincial explicó que tomó conocimiento del colapso de la alcantarilla el domingo por la tarde, y la Dirección de Vialidad Provincial fue enviada inmediatamente para realizar un "balance y un análisis técnico" y ofrecer su colaboración a Vialidad Nacional.

"Tenemos la intención de cobrarle, vamos a ver si tenemos suerte y le podemos cobrar algo", aseguró Polich, subrayando que la obra "es una responsabilidad del Gobierno nacional y del organismo que tiene a su cargo la administración de este tipo de obras".

Problema recurrente y falta de inversión

Polich alertó que la problemática de las alcantarillas colapsadas "es recurrente en la Ruta 12 y va a volver a suceder porque tiene que ver con una falta de inversión" por parte de Nación.

El ministro detalló que el inconveniente en el lugar afectado (la alcantarilla del medio de un tramo de tres) se debe a que "el lecho del río quedó mucho más abajo de la alcantarilla, lo que hace que la choca desde abajo, va socavando, buscando una salida".

Para Corrientes, la intervención era prioritaria: "Al no suceder (la reparación por parte de Nación) los perjudicados terminamos siendo nosotros, es central la comunicación a través de la Ruta 12", concluyó Polich en declaraciones al programa Sin Freno.