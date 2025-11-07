La canasta del supermercado tuvo un aumento promedio del 1,8% y se desacelera respecto a septiembre

Según los datos del informe propiciado por la Fundación Innovación con Inclusión, durante el mes de octubre la canasta del supermercado tuvo un aumento promedio del 1,8%, lo cual significa que estuvo 0,7% por debajo del dato de septiembre, que había arrojado un 2,5%.

En cuanto a la división que tiene que ver con alimentos y bebidas sin alcohol, cerró con una variación positiva del 9%, esto implica una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cuando el dato varió en 2,3%.

Cuál es el dato de inflación mensual

En cuanto a la proyección de la inflación mensual en la división de alimentos y bebidas sin alcohol, se indica que la suba de precios promedio rondaría el 25,3% anual.

Con respecto a la actividad económica, el informe menciona que durante octubre se dio a conocer el dato del mes de agosto, donde la economía presentó una suba del 0,3% respecto a julio. Sin embargo, la medición interanual resaltó un 2,4% en comparación a los bajos niveles registrados en los primeros meses del 2024.

En este sentido, se sostiene que la actividad económica “presenta mayor volatilidad mensual”, con una alternancia entre crecimientos y contracciones que no dan pie a la recuperación uniforme y sostenida.

El Gobierno registró un nuevo dato de superávit

Por el lado de la máxima prioridad del Gobierno en materia económica, como es la situación fiscal, desde Innovación con Inclusión confirmaron que durante septiembre el Gobierno registró un superávit financiero por $309.623 millones, el cual estuvo compuesto por $11.634.621 millones de ingresos totales y $10.937.656 millones de gastos primarios, esto resultó en un superávit primario de $696.965 millones.

Asimismo, esto define que el Sector Público Nacional lleva acumulado, en lo que va de 2025, un superávit luego de intereses equivalente a un aproximado de 0,4% del PIB y un superávit primario en torno al 1,3% del PIB.

Lo más relevante de la situación cambiaria

El informe también se centró en el esquema cambiario y lo que significó el resultado de las elecciones del 26 de octubre para el mercado del dólar. En el inicio de la rueda del lunes 27, la divisa norteamericana presentó una fuerte baja que lo ubicó en torno a los $1.350, sin embargo, rápidamente volvió a los valores del techo de la banda.

La tensión cambiaria que se registró en la antesala de los comicios para elegir diputados y senadores, según se remarcó en el informe, avala la teoría de un posible cambio en el régimen cambiario y la urgencia del Banco Central por empezar a acumular reservas.