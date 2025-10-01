Las empleadas domésticas cobrarán en octubre un bono de refuerzo no remunerativo por única vez en el trimestre. El aumento salarial es del 1% y corresponde a la liquidación de septiembre, cuyos montos están determinados por la carga horaria semanal de la trabajadora de casas particulares.

La mejora salarial abarca tanto a aquellas personas que desempeñan su labor a tiempo completo, como así también a la que trabajan y cobran por hora por la prestación de sus servicios.

Empleadas domésticas: cómo quedaron los sueldos en octubre de 2025

El acuerdo paritario estableció un esquema de incrementos escalonados sobre los haberes de junio, que incluye un 3.5% inicial y tres subas adicionales en julio, agosto y septiembre.

Empleadas domésticas: bono de refuerzo a cobrar en octubre

De acuerdo con la grilla publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), en octubre el valor por hora es de $3052,99 para quienes trabajan con retiro y de $3293,99 para las modalidades sin retiro. En cuanto a las remuneraciones mensuales, el salario mínimo con retiro se ubica en $374.541,36, mientras que sin retiro asciende a $416.485,63.

Las remuneraciones establecidas refieren únicamente al salario básico. A esos montos deben sumarse los adicionales por antigüedad, los aportes jubilatorios y de obra social, así como las contribuciones que los empleadores están obligados a realizar.

Bono de refuerzo: ¿cuánto se cobra en octubre?

El bono de refuerzo remunerativo será percibida por las empleadas domésticas junto con la suba del 1% bajo el siguiente esquema: más 16 horas semanales o sin retiro ($10,000) , entre 12 y 16 horas semanales ($7.000) y hasta 12 horas semanales ($4.000).

Incremento salarial para las empleadas domésticas

Así quedaron los sueldos de las empleadas domésticas en septiembre de 2025 con el aumento y el bono

Estas cifras corresponden a las trabajadoras que cumplen 24 horas o más por semana con un mismo empleador y deben calcularse de forma proporcional para jornadas menores.

