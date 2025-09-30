Las empleadas domésticas recibirán el mismo sueldo en octubre de 2025, de acuerdo al último acuerdo paritario. De acuerdo con la grilla publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), en octubre el valor por hora es de $3052,99 para quienes trabajan con retiro y de $3293,99 para las modalidades sin retiro. En cuanto a las remuneraciones mensuales, el salario mínimo con retiro se ubica en $374.541,36, mientras que sin retiro asciende a $416.485,63.

Estas cifras corresponden a las trabajadoras que cumplen 24 horas o más por semana con un mismo empleador y deben calcularse de forma proporcional para jornadas menores.

Las remuneraciones establecidas refieren únicamente al salario básico. A esos montos deben sumarse los adicionales por antigüedad, los aportes jubila torios y de obra social, así como las contribuciones que los empleadores están obligados a realizar.

Cómo quedaron los sueldos de las empleadas domésticas en octubre

Supervisores (primera categoría):

Por hora con retiro: $3683,21 Por hora sin retiro: $4034,05

Cocineros y personal de tareas específicas (segunda categoría):

Por hora con retiro: $3487,00 Por hora sin retiro: $3822,91

Caseros (tercera categoría):

Por hora: $3293,99

Niñeras y cuidadores de adultos (cuarta categoría):

Por hora con retiro: $3293,99 Por hora sin retiro: $3683,21

Personal de tareas generales (quinta categoría):

Por hora con retiro: $3052,99 Por hora sin retiro: $3293,99

MC/ff