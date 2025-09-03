Las empleadas domésticas obtendrán un aumento del 1% junto al bono extraordinario. El nuevo acuerdo fue publicado en la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).
Los incrementos serán a nivel nacional y contemplan subas tanto mensuales como por hora, diferenciados por la categoría laboral y si se trabaja con o sin retiro. A su vez, recibirán un bono no remunerativo mensual proporcional a la carga horaria semanal.
Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en septiembre 2025
El incremento salarial está habilitado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares a través de la Resolución 1/2025 y se aplica de forma escalonada:
Supervisor/a:
- Con retiro: $3.646,75 por hora / $454.922,50 por mes
- Sin retiro: $3.994,10 por hora / $506.732,89 por mes
Tareas específicas:
- Con retiro: $3.452,48 por hora / $422.648,70 por mes
- Sin retiro: $3.785,06 por hora / $470.479,77 por mes
Caseros/as:
- Sin retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes
Cuidado de personas:
- Con retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes
- Sin retiro: $3.646,75 por hora / $459.534,25 por mes
Tareas generales:
- Con retiro: $3.022,77 por hora / $370.833,03 por mes
- Sin retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes
Cuánto es la suma no remunerativa mensual para empleadas domésticas
Durante julio, agosto y septiembre 2025 se debe pagar una suma fija no remunerativa de acuerdo a las horas trabajadas:
-
Hasta 12 horas semanales: será de $4.000 por lo trabajado en septiembre
-
De 12 a 16 horas semanales: será de $6.000 por lo desempeñado en el mes en curso.
