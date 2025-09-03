Las empleadas domésticas obtendrán un aumento del 1% junto al bono extraordinario. El nuevo acuerdo fue publicado en la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Los incrementos serán a nivel nacional y contemplan subas tanto mensuales como por hora, diferenciados por la categoría laboral y si se trabaja con o sin retiro. A su vez, recibirán un bono no remunerativo mensual proporcional a la carga horaria semanal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en septiembre 2025

El incremento salarial está habilitado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares a través de la Resolución 1/2025 y se aplica de forma escalonada:

Supervisor/a:

Con retiro : $3.646,75 por hora / $454.922,50 por mes

: $3.646,75 / $454.922,50 Sin retiro: $3.994,10 por hora / $506.732,89 por mes

Tareas específicas:

Con retiro : $3.452,48 por hora / $422.648,70 por mes

: $3.452,48 / $422.648,70 Sin retiro: $3.785,06 por hora / $470.479,77 por mes

Caseros/as:

Sin retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes

Cuidado de personas:

Con retiro : $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes

: $3.261,38 / $412.362,01 Sin retiro: $3.646,75 por hora / $459.534,25 por mes

Tareas generales:

Con retiro : $3.022,77 por hora / $370.833,03 por mes

: $3.022,77 / $370.833,03 Sin retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes

Cuánto es la suma no remunerativa mensual para empleadas domésticas

Durante julio, agosto y septiembre 2025 se debe pagar una suma fija no remunerativa de acuerdo a las horas trabajadas:

Hasta 12 horas semanales : será de $4.000 por lo trabajado en septiembre

De 12 a 16 horas semanales: será de $6.000 por lo desempeñado en el mes en curso.

MC/ff