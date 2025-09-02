martes 02 de septiembre de 2025
ECONOMIA
Sueldos

Asi quedaron los sueldos de los empleados de comercio en septiembre del 2025

El sector tendrá el noveno mes del año con un porcentaje de suba que es igual al anterior. También percibirán una suma fija de $ 40.000. 

Empleado de comercio
Asì quedaron los sueldos de los empleados de comercio | Pixabay

Los empleados de comercio dispondrán de un nuevo aumento salarial del 1% entre julio y diciembre del 2025 sobre los básicos de junio, junto con una suma fija de $40.000. De acuerdo al último acuerdo paritario, el sector tendrá el noveno mes del año un porcentaje de suba que es igual al anterior.

El sindicato volverá a reunirse para acordar un nuevo incremento en noviembre de este año y en caso de ser necesario revisar las condiciones acordadas. En cuanto a la suma no remunerativa, se pagarán $40.000 en cada mes hasta diciembre de 2025, inclusive.

"Todas estas sumas se extinguen con el pago mensual de cada una de ellas con excepción de los últimos $40.000 -correspondientes al mes de diciembre de 2025- los cuales se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de enero de 2026", indica el comunicado de las cámaras empresarias.

El Gobierno homologó la paritaria de Comercio y consolida el techo de 1% mensual para incrementos salariales | Canal E

Empleados de comercio

Cómo quedaron los sueldos de los empleados de comercio en septiembre 2025

Según la nueva publicación de sueldos de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), los sueldos quedaron de la siguiente forma:

Maestranza

Maestranza A: $1.065.914

Maestranza B: $1.068.884

Maestranza C: $1.079.290

Administrativo

Administrativo A: $1.077.062

Administrativo B: $1.081.525

Administrativo C: $1.085.982

Administrativo D: $1.099.363

Administrativo E: $1.110.510

Administrativo F: $1.126.863

Empleados de comercio

Cajeros

Cajeros A: $1.080.777

Cajeros B: $1.085.982

Cajeros C: $1.092.672

Auxiliar

Auxiliar A: $1.080.777

Auxiliar B: $1.088.210

Auxiliar C: $1.112.740

Auxiliar Especializado A: $1.089.700

Auxiliar Especializado B: $1.103.078

Vendedor

Vendedor A: $1.080.777

Vendedor B: $1.110.510

Vendedor C: $1.131.297

Vendedor D: $1.126.863

También te puede interesar
En esta Nota