Los empleados de comercio dispondrán de un nuevo aumento salarial del 1% entre julio y diciembre del 2025 sobre los básicos de junio, junto con una suma fija de $40.000. De acuerdo al último acuerdo paritario, el sector tendrá el noveno mes del año un porcentaje de suba que es igual al anterior.

El sindicato volverá a reunirse para acordar un nuevo incremento en noviembre de este año y en caso de ser necesario revisar las condiciones acordadas. En cuanto a la suma no remunerativa, se pagarán $40.000 en cada mes hasta diciembre de 2025, inclusive.

"Todas estas sumas se extinguen con el pago mensual de cada una de ellas con excepción de los últimos $40.000 -correspondientes al mes de diciembre de 2025- los cuales se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de enero de 2026", indica el comunicado de las cámaras empresarias.

El Gobierno homologó la paritaria de Comercio y consolida el techo de 1% mensual para incrementos salariales | Canal E

Cómo quedaron los sueldos de los empleados de comercio en septiembre 2025

Según la nueva publicación de sueldos de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), los sueldos quedaron de la siguiente forma:

Maestranza

Maestranza A: $1.065.914 Maestranza B: $1.068.884 Maestranza C: $1.079.290

Administrativo

Administrativo A: $1.077.062 Administrativo B: $1.081.525 Administrativo C: $1.085.982 Administrativo D: $1.099.363 Administrativo E: $1.110.510 Administrativo F: $1.126.863

Cajeros

Cajeros A: $1.080.777 Cajeros B: $1.085.982 Cajeros C: $1.092.672

Auxiliar

Auxiliar A: $1.080.777 Auxiliar B: $1.088.210 Auxiliar C: $1.112.740 Auxiliar Especializado A: $1.089.700 Auxiliar Especializado B: $1.103.078

Vendedor