Los empleados de comercio dispondrán de un nuevo aumento salarial del 1% entre julio y diciembre del 2025 sobre los básicos de junio, junto con una suma fija de $40.000. De acuerdo al último acuerdo paritario, el sector tendrá el noveno mes del año un porcentaje de suba que es igual al anterior.
El sindicato volverá a reunirse para acordar un nuevo incremento en noviembre de este año y en caso de ser necesario revisar las condiciones acordadas. En cuanto a la suma no remunerativa, se pagarán $40.000 en cada mes hasta diciembre de 2025, inclusive.
"Todas estas sumas se extinguen con el pago mensual de cada una de ellas con excepción de los últimos $40.000 -correspondientes al mes de diciembre de 2025- los cuales se incorporarán a los básicos en su valor nominal en el mes de enero de 2026", indica el comunicado de las cámaras empresarias.
El Gobierno homologó la paritaria de Comercio y consolida el techo de 1% mensual para incrementos salariales | Canal E
Cómo quedaron los sueldos de los empleados de comercio en septiembre 2025
Según la nueva publicación de sueldos de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), los sueldos quedaron de la siguiente forma:
Maestranza
Maestranza A: $1.065.914
Maestranza B: $1.068.884
Maestranza C: $1.079.290
Administrativo
Administrativo A: $1.077.062
Administrativo B: $1.081.525
Administrativo C: $1.085.982
Administrativo D: $1.099.363
Administrativo E: $1.110.510
Administrativo F: $1.126.863
Cajeros
Cajeros A: $1.080.777
Cajeros B: $1.085.982
Cajeros C: $1.092.672
Auxiliar
Auxiliar A: $1.080.777
Auxiliar B: $1.088.210
Auxiliar C: $1.112.740
Auxiliar Especializado A: $1.089.700
Auxiliar Especializado B: $1.103.078
Vendedor
Vendedor A: $1.080.777
Vendedor B: $1.110.510
Vendedor C: $1.131.297
Vendedor D: $1.126.863