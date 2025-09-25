Empleadas domésticas: cómo quedan los salarios en octubre de 2025

Las empleadas domésticas cobrarán en octubre los mismos salarios que en septiembre, ya que el último tramo de aumentos previsto en la paritaria impactó el mes pasado y todavía no se alcanzó un nuevo acuerdo. A partir de este mes tampoco rige el bono extraordinario que se había otorgado en tres entregas consecutivas y cuya última cuota se abonó junto al sueldo de septiembre.

De acuerdo con la grilla publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), en octubre el valor por hora es de $3052,99 para quienes trabajan con retiro y de $3293,99 para las modalidades sin retiro. En cuanto a las remuneraciones mensuales, el salario mínimo con retiro se ubica en $374.541,36, mientras que sin retiro asciende a $416.485,63. Estas cifras corresponden a los trabajadores que cumplen 24 horas o más por semana con un mismo empleador y deben calcularse de forma proporcional para jornadas menores.

Las remuneraciones establecidas refieren únicamente al salario básico. A esos montos deben sumarse los adicionales por antigüedad, los aportes jubilatorios y de obra social, así como las contribuciones que los empleadores están obligados a realizar.

La legislación también prevé un incremento del 30 por ciento sobre el salario mínimo para quienes se desempeñan en zonas consideradas desfavorables, entre ellas La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, se recuerda que todos los empleadores deben inscribir a su personal en el Registro de Casas Particulares de la AFIP (ARCA), independientemente de la modalidad de contratación o la cantidad de horas trabajadas. El trámite se realiza en forma digital, con clave fiscal, y permite generar recibos oficiales y garantizar que los trabajadores accedan a los beneficios previstos por ley.

De esta manera, octubre se presenta como un mes de transición para el sector, a la espera de que se reanuden las negociaciones paritarias que definan los próximos incrementos salariales.

