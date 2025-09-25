jueves 25 de septiembre de 2025
ECONOMIA
CALENDARIO PREVISIONAL

Calendario ANSES 2025: Quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy 25 de septiembre

En septiembre, los jubilados y pensionados perciben un aumento del 1,9% en sus haberes y continúan recibiendo el bono extraordinario de $70.000 que otorga ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos de septiembre. Millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones podrán consultar qué día les corresponde cobrar según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este mes, todos los haberes llegan con un aumento del 1,9%, tras la incorporación del dato de inflación de julio, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Decreto de Movilidad Jubilatoria. A su vez, los beneficiarios con ingresos por debajo de $390.277,17 perciben un bono previsional de $70.000, que eleva el haber mínimo a $390.277,17.

Anses

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: desde el 9 de septiembre hasta el 10 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre

Prestación por Desempleo – Plan 1

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo – Plan 2

Todas las terminaciones de DNI: desde el 3 de septiembre hasta el 10 de octubre

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden ingresar a www.anses.gob.ar, sección Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, para verificar la fecha exacta y el lugar de cobro. Allí también es posible consultar la historia laboral, aportes registrados y acceder a la simulación de cuotas de los créditos vigentes.

