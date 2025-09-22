Formosa: restiutyen pensiones por discapacidad dadas de baja “de forma arbitraria”

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó en Formosa capital un operativo extraordinario para restituir las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja de manera arbitraria por el Gobierno nacional. El operativo se desarrolla en la sede de Avenida Gutnisky al 2.400 y estará vigente hasta el 26 de septiembre, según confirmaron desde la delegación provincial del organismo.

Un fallo judicial que ordenó la restitución

La decisión se origina en una medida cautelar judicial presentada por la Defensoría del Pueblo de Formosa, que detectó que las bajas se realizaron sin auditorías previas ni instancias de descargo para los beneficiarios. La Justicia consideró estas acciones como irregulares y ordenó al organismo nacional implementar un procedimiento de restitución.

De esta manera, los afectados podrán acercarse a las oficinas de ANSES con la documentación que respalde su situación. El plazo para presentar los papeles será de 90 días, y en caso de no cumplir con este requisito, el beneficio podría interrumpirse nuevamente.

Pagos con retroactivo

Uno de los puntos centrales del operativo es que las pensiones restituidas incluirán el pago retroactivo de los haberes correspondientes a julio, agosto y septiembre. Desde la Defensoría remarcaron que este mecanismo busca reparar el daño económico ocasionado a los beneficiarios por la decisión administrativa de Nación. “Este operativo es una instancia fundamental para que las personas afectadas eviten quedar sin cobertura económica por una decisión arbitraria”, señalaron desde el organismo provincial.