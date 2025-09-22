El cronograma de pago completo del sueldo de septiembre en Corrientes: fechas y montos

El primer mandatario provincial, Gustavo Valdés, comunicó el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de septiembre, que beneficiará a la totalidad de los agentes activos, jubilados y pensionados de la provincia. La liquidación, que se extenderá durante una semana, iniciará el miércoles 24 y finalizará el martes 30.
Raúl Hadad: "La única opción para frenar a Milei en el Congreso Nacional es Fuerza Patria"
El cronograma de pago de sueldos (DNI)
El pago se realizará de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada agente:
-
Miércoles 24: Perciben los agentes con DNI terminados en 0 y 1. Se recuerda que en la ciudad Capital y Mercedes este día es asueto por el día Litúrgico de la Virgen de La Merced. En ambas localidades, este tramo estará disponible en cajeros automáticos del Banco de Corrientes S.A. y el homebanking.
-
Jueves 25: Cobran aquellos con números finalizados en 2 y 3.
-
Viernes 26: Perciben los agentes con DNI terminados en 4 y 5.
-
Lunes 29: Cobran aquellos con terminaciones 6 y 7. Este tramo estará disponible desde el sábado 27 a través de los cajeros y homebanking habilitados.
-
Martes 30: Finaliza el cronograma de pago con los agentes con DNI terminados en 8 y 9.
Fuerte inyección económica: más de $133 mil millones al mercado local
El Gobierno de Corrientes informó que la liquidación de septiembre, incluyendo haberes y adicionales, inyectará un total de más de $133.235 millones al mercado local, lo que generará un fuerte dinamismo económico a fin de mes.
Duro golpe a Milei: la Cámara de Diputados rechazó los vetos y Corrientes aportó un voto dividido
El detalle de los componentes del Ingreso Salarial Mensual es el siguiente:
-
Haberes de Septiembre: Se invertirán más de $115.000 millones.
-
Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado): El componente de $110 mil por agente representa una inyección de más de $9.335 millones.
-
Plus de Refuerzo: El beneficio de $100 mil por agente inyecta otros más de $8.900 millones.