El cronograma de pago completo del sueldo de septiembre en Corrientes: fechas y montos

El primer mandatario provincial, Gustavo Valdés, comunicó el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de septiembre, que beneficiará a la totalidad de los agentes activos, jubilados y pensionados de la provincia. La liquidación, que se extenderá durante una semana, iniciará el miércoles 24 y finalizará el martes 30.

El cronograma de pago de sueldos (DNI)

El pago se realizará de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada agente:

Miércoles 24: Perciben los agentes con DNI terminados en 0 y 1 . Se recuerda que en la ciudad Capital y Mercedes este día es asueto por el día Litúrgico de la Virgen de La Merced . En ambas localidades, este tramo estará disponible en cajeros automáticos del Banco de Corrientes S.A. y el homebanking.

Jueves 25: Cobran aquellos con números finalizados en 2 y 3 .

Viernes 26: Perciben los agentes con DNI terminados en 4 y 5 .

Lunes 29: Cobran aquellos con terminaciones 6 y 7 . Este tramo estará disponible desde el sábado 27 a través de los cajeros y homebanking habilitados.

Martes 30: Finaliza el cronograma de pago con los agentes con DNI terminados en 8 y 9.

Fuerte inyección económica: más de $133 mil millones al mercado local

El Gobierno de Corrientes informó que la liquidación de septiembre, incluyendo haberes y adicionales, inyectará un total de más de $133.235 millones al mercado local, lo que generará un fuerte dinamismo económico a fin de mes.

El detalle de los componentes del Ingreso Salarial Mensual es el siguiente: