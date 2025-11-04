La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocó a una reunión para llevar adelante la revisión de los salarios del personal doméstico de cara al último tramo del año, contemplando el impacto de la inflación en los ingresos del sector. En la actualidad, la categoría con mejor remuneración es la de los supervisores con retiro que perciben $4.034 la hora y $511.800 el mes.

El encuentro se realizará esta semana, el próximo viernes 7 de noviembre a las 10:30 horas, en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente del Ministerio de Capital Humano, “y en caso de ser necesario y/o solicitado mediante plataforma virtual”.

Empleadas domésticas: cómo quedan los salarios en octubre de 2025

Sara Gatti, presidenta de la Comisión, fue la que formalizó la convocatoria mediante la Resolución 2/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según detalla la resolución, en el orden del día se fija el "análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley Nº 26.844".

Cuándo se reunió por última vez la Comisión de Casas Particulares

La última discusión salarial se produjo en julio y determinó un incremento del 6,5% en promedio, entre febrero y septiembre, por lo que los sueldos del personal doméstico subieron 3,5% sobre la remuneración de enero y 1% tanto en julio, como en agosto y septiembre.

Además, en dicha oportunidad se acordó el pago de bonos no remunerativos por única vez durante los meses de julio, agosto y septiembre, con montos diferenciados desde $4.000 a $10.000 según la carga horaria semanal.

La convocatoria de esta semana trae una demora en cuanto al tiempo que se había fijado para volver a discutir la actualización de los salarios, ya que en la última negociación se determinó tener en octubre el encuentro entre las representaciones del sector trabajador, empleador y público.

Cuánto cobran por hora y por mes el personal de casas particulares en octubre 2025

Los sueldos actuales del personal doméstico, según su categoría, expresados por hora y por mes:

A) Supervisores con retiro: $3.683 la hora y $459.471 el mes trabajado

B) Supervisores sin retiro: $4.034 la hora y $511.800 el mes

C) Personal para tareas específicas con retiro: $3.487 la hora y $426.875 el mes

D) Personal para tareas específicas sin retiro: $3.822 la hora y $475.184 el mes

E) Caseros: $3.293 la hora y $416.485 el mes

F) Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

G) Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.683 la hora y $464.129 el mes

H) Personal para tareas generales con retiro: $3.052 la hora y $374.541 el mes

I) Personal para tareas generales sin retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

