Argentina dio un paso clave en su estrategia energética internacional con la firma del mayor contrato de exportación de gas natural licuado (GNL) de su historia. El acuerdo fue alcanzado entre Southern Energy -consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG- y la compañía energética alemana SEFE Securing Energy for Europe, para abastecer al mercado europeo durante los próximos ocho años.

El contrato contempla la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL, con entregas que comenzarán a fines de 2027, cuando entre en operación el buque de licuefacción Hilli Episeyo, que será instalado en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

Se trata de un volumen que representa más del 80% de la capacidad de producción del primer buque de licuefacción, estimada en 2,45 millones de toneladas anuales, y más del 30% de la capacidad total prevista para los dos buques que integrarán el proyecto, que alcanzará las 6 millones de toneladas por año.

La operación se firmó en Berlín y marca el cierre de un proceso de negociación iniciado en diciembre, cuando ambas compañías habían anunciado un acuerdo preliminar para avanzar en un contrato de venta de largo plazo.

Según las empresas involucradas, el acuerdo permitirá monetizar los recursos de gas de Vaca Muerta y generar una nueva fuente de divisas para la economía argentina.

Vaca Muerta busca consolidarse como proveedor energético de Europa

El contrato se inscribe en un contexto global marcado por la reconfiguración del mapa energético, especialmente en Europa tras la crisis del gas generada por la guerra en Ucrania y la necesidad de diversificar proveedores.

En ese escenario, Argentina busca posicionarse como nuevo actor en el mercado global de GNL, apoyada en el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de gas no convencional del mundo.

“El contrato con SEFE tiene relevancia por dos motivos centrales: confirma el posicionamiento de Argentina como un nuevo proveedor internacional estratégico de GNL y fortalece la seguridad energética en Europa”, afirmó Rodolfo Freyre, presidente de Southern Energy.

Desde la empresa alemana también destacaron la velocidad con la que se cerró el acuerdo y su importancia estratégica.

“Este rápido progreso demuestra que Southern Energy es el socio adecuado para ampliar nuestro portafolio en América del Sur y fortalecer la seguridad energética europea”, señaló Frédéric Barnaud, Chief Commercial Officer de SEFE.

El ejecutivo subrayó además que SEFE será la primera empresa energética alemana en recibir cargamentos de GNL provenientes de Argentina, lo que convierte a la compañía en el primer cliente internacional de largo plazo del país en este segmento.

Un proyecto de USD 15.000 millones para exportar gas argentino al mundo

Southern Energy es una sociedad creada específicamente para desarrollar el negocio de exportación de GNL desde Argentina. El consorcio está conformado por:

Pan American Energy (30%) YPF (25%) Pampa Energía (20%) Harbour Energy (15%) Golar LNG (10%)

El proyecto prevé una inversión superior a USD 15.000 millones para el desarrollo de la infraestructura necesaria para exportar gas durante los próximos 20 años.

La iniciativa contempla la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías, desde donde el gas de Vaca Muerta será procesado y enviado a los mercados internacionales.

De acuerdo con las proyecciones del consorcio, las exportaciones acumuladas podrían superar los USD 20.000 millones entre 2027 y 2035, lo que transformaría al gas en uno de los principales generadores de divisas para el país.

Además, el desarrollo del proyecto implicará la creación de alrededor de 1.900 empleos directos e indirectos, principalmente durante la etapa de construcción, y una fuerte participación de proveedores locales.

Energía y geopolítica: la oportunidad argentina en el mercado global

El acuerdo llega en un momento en que la energía vuelve a ocupar un lugar central en la geopolítica global, impulsada por conflictos internacionales, tensiones en las rutas energéticas y la transición hacia matrices energéticas más diversificadas.

En ese contexto, el gas natural licuado se consolidó como un recurso estratégico para los países que buscan garantizar su seguridad energética.

Para Argentina, el desarrollo de exportaciones de GNL representa una oportunidad de largo plazo para aprovechar la escala de Vaca Muerta y ampliar su inserción en el comercio energético global.

Si los proyectos previstos se concretan, el país podría pasar en los próximos años de ser un importador estructural de energía a convertirse en uno de los nuevos exportadores relevantes de gas natural licuado en el mercado internacional.

