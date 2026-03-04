El presidente de Estados Unidos, Donald Trump decidió este miércoles utilizar fondos de emergencia para financiar la expansión de la capacidad naval estadounidense en el Océano Índico. El mandatario tomó esta medida de forma unilateral y salteó la aprobación del Congreso, justificando una respuesta inmediata y necesaria.

El despliegue incluye el envió acelerado de grupos de ataque de portaaviones y el refuerzo de sistemas de defensa de misiles en bases estratégicas. Según fuentes de la administración, la demora en los tiempos legislativos significa un riesgo para la seguridad nacional.

Trump se centró en el concepto de "seguridad nacional absoluta" y declaró: "No voy a permitir que la burocracia de Washington ponga en peligro la vida de nuestros marineros mientras Irán continúa con sus provocaciones en aguas internacionales". Esta resolución provocó un choque con los legisladores, que denunciaron una violación directa a las facultades constitucionales.

Los líderes republicanos calificaron la medida como un avance sin precedentes sobre la División de Poderes. El conflicto legal se centra en la Ley de Emergencias Nacionales, que Trump utilizó como base jurídica para el desvío de los fondos y permite declarar emergencia nacional.

El Departamento de Defensa recibió la orden de identificar partidas presupuestarias no utilizadas en otros proyectos para el despliegue de activos en el Comando Central. La maniobra evita la necesidad de solicitar un nuevo créditos presupuestarios.

Las demandas federales buscarán bloquear la transferencia de fondos bajo el argumento que no existe una emergencia real que justifique saltarse la Constitución. No obstante, el equipo legal de la Casa Blanca insiste que los drones de Irán constituyen una escenario de guerra híbrida.

La crisis institucional ocurre en un contexto donde la economía global muestra signos de inestabilidad debido al precio del petróleo y la interrupción de las rutas comerciales.

El Pentágono confirmó que el objetivo es asegurar la libre navegación en el Estrecho de Ormuz y las zonas adyacentes. El plan, que requiere una inversión superior a los miles de millones, contempla el establecimiento de un corredor de seguridad permanente que requiere la rotación constante de dos portaaviones en la zona.