Joan López Alegre: “Sánchez con el rechazo a Trump busca evitar el hundimiento del PSOE”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Joan López Alegre afirmó que “Pedro Sánchez está utilizando, de forma absolutamente populista, ese cóctel de antiamericanismo y antisemitismo para evitar el hundimiento de sus expectativas”. El exfuncionario catlán consideró que la confrontación con Donald Trump “es una decisión de comunicación política e ideológica” destinada a “echar tierra sobre su situación realmente precaria políticamente hablando” y reordenar el tablero electoral español.

Joan López Alegre es un escritor, historiador, profesor de comunicación política y expolítico español. Fue diputado en el Parlamento de Cataluña en el Partido Popular entre 2004 y 2006. Además, fue secretario general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña y director de comunicación del vicepresidente del Parlamento Europeo entre 2009 y 2014.

Ayúdenos a comprender este tironeo entre Trump y el presidente español. Por lo que vemos desde el punto de vista comercial, España no tendría nada que perder porque la balanza comercial es satisfactoria para los Estados Unidos, no para España. Me gustaría su balance en el lugar en el que se están produciendo los hechos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo que ha sucedido, tú lo estás apuntando muy bien, es una decisión de comunicación política y de índole ideológica y estratégica, pensando en el mercado electoral interno por parte de Pedro Sánchez.

Tienes que tener en cuenta que el presidente del Gobierno está actualmente atenazado por una investigación sobre su esposa, por una investigación sobre su hermano, que tiene a sus dos principales colaboradores en el partido en estos momentos en prisión preventiva por casos de corrupción, que hay una investigación en marcha sobre el terrible accidente ferroviario que hubo en Andorra, con casi 50 fallecidos, y, por lo tanto, que él de repente pueda confrontar con Trump, pueda echar tierra sobre su situación realmente precaria políticamente hablando y presentarse como una especie de John Lennon cantando Imagine y como campeón del mundo de la paz, pues permite cambiar de tercio, utilizando un término taurino, y tener un nuevo registro político que le da oportunidades.

No tienes que olvidar que el próximo día 15 aquí en España hay elecciones regionales en Castilla y León y luego vienen las elecciones en la Andalucía, que es una comunidad autónoma más importante de España en volumen de población y, por lo tanto, le da una oportunidad de evitar el hundimiento que ha experimentado el Partido Socialista en las elecciones regionales previas en Aragón y en Extremadura.

El dilema iraní tras los misiles de EE.UU: rebelión interna o cierre de filas

¿Cómo imagina que evoluciona esto desde el punto de vista electoral en España? ¿Termina siendo contraproducente, termina siendo una herramienta?

España ha dejado de ser un país bipartidista. Yo te escuchaba antes hablando de política argentina y ahora actualmente lo tenéis en los bloques, un bloque de derechas y un bloque de izquierdas. No hay ninguna encuesta, excepto las que hace el propio Gobierno, pero incluso medios afines al Gobierno español, como puede ser el diario El País, dan la victoria de alrededor de 200 diputados sobre 350 que tiene el Congreso al bloque de la derecha, conformado por el Partido Popular y por Vox.

¿A qué puede aspirar Sánchez? Sánchez puede aspirar, uno, a no verse rebasado por Vox y, por lo tanto, un mapa como el que actualmente tiene Alemania, donde el centroderecha ganó las últimas elecciones. Ayer se estaba con Trump cuando Trump atacó al Gobierno español. Ganó con un resultado pobre, la socialdemocracia se vio superada por la extrema derecha y el Partido Socialista quedó en tercera posición. ¿A qué puede aspirar Sánchez?

A que la fotografía alemana no se repita, a que ellos no se vean superados por Vox en este caso. Hay encuestas en Andalucía que ya sitúan a Vox por delante del Partido Socialista y, por lo tanto, él lo que busca es atraer cuanto más voto a la izquierda del PSOE sea posible, aunque eso sea a costa del hundimiento de Sumar y de Podemos y, ante posibles problemas judiciales que él pueda tener en el futuro, mantener su condición de líder socialista en la oposición, porque así, como persona aforada, tiene que rendir cuentas en el Supremo y no en un Tribunal de Justicia ordinario.

Quién es Mojtaba Jamenei, el posible sucesor de Alí Jamenei en Irán

Déjeme preguntarle ahora por el pueblo español. Los argentinos teníamos la autopercepción de que era el país más antinorteamericano después de Francia. Esto no se corroboró muy así en las últimas elecciones de octubre, donde el apoyo del presidente Donald Trump al candidato oficialista argentino, al revés de lo que sucedió en Canadá, terminó siendo positivo para el candidato oficialista argentino.

En el caso de España, que particularmente Aznar fue uno de los cuatro países que acompañó a Estados Unidos en la última guerra del Golfo, enviando incluso personal militar español a aquella guerra, y hoy es todo lo contrario, por ejemplo comparado con Alemania, que sí apoya a Estados Unidos en la actual guerra del Golfo, ¿el español promedio está de acuerdo o en contra de los Estados Unidos y de este sentimiento actual de si está bien una lucha contra Irán o no?

Yo creo que en general toda la Unión Europea, cuando en Estados Unidos hay un presidente del Partido Republicano y más ahora si es un maga, nunca sienten gran simpatía por los norteamericanos.

Fíjate como ejemplo que en su momento, cuando la canciller Merkel era la jefa del Gobierno en Alemania, se descubrió un caso de espionaje bajo la administración Obama, que era demócrata, por la que se habían espiado a los alemanes, pero eso pasó desapercibido. Si eso mismo hubiera sucedido bajo el mandato de Bush hijo o actualmente de Trump, hubiera sido un escándalo en Francia, en Alemania, en España, en cualquier país de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea es antiamericana cuando están los republicanos, no es antinorteamericana cuando están los demócratas.

Y, sobre todo, España es un país con un inquietante tinte antisemita. Las posiciones que mantiene tanto la derecha extrema como la extrema izquierda en relación a Israel, por motivos históricos, son realmente inquietantes y ese cóctel de antisemitismo y antiamericanismo es lo que, de forma absolutamente populista, Sánchez está utilizando para evitar el hundimiento de sus expectativas.