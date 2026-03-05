Fernando Burlando contra los padres de Loan: "Les recomendaría que busquen al nene"

El conflicto judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un capítulo inesperado y cargado de hostilidad, pero esta vez fuera de los tribunales. Luego de que los padres del niño manifestaran públicamente su arrepentimiento por haberlo contratado, el abogado Fernando Burlando brindó una respuesta tajante, cargada de reproches y una velada advertencia hacia sus exclientes.

María Noguera y José Peña, padres de Loan: "Nos arrepentimos de haber contratado a Burlando"

"Les recomendaría que busquen a Loan. Cuando yo les di un consejo de que no se junten con la política y con los sospechosos, no me estaba equivocando y continúo dándoles el mismo consejo", disparó el letrado en diálogo con La Posta (TV Pública).

Burlando desestimó las críticas de María Noguera y José Peña, calificándolas como parte de una "campaña" en su contra.

Defensa de su labor y "postura exigente"

Ante la acusación de los padres de que "no presentaba nada en el juzgado" y que su actuación era "todo para la televisión", el abogado defendió su gestión durante los meses que representó a la querella en Corrientes. "Mi trabajo lo pueden ver porque, gracias a Dios, el único que estuvo en todas las audiencias fui yo", subrayó.

Burlando sostuvo que su presencia en la provincia sirvió para poner en relieve las irregularidades que ponían en riesgo la causa. "Hay videos míos donde yo me pongo realmente en una postura muy exigente. Exijo mucho a la Justicia que haga todo por encontrar a Loan y a quiénes estaban involucrados en la desaparición", precisó, intentando despegarse de la etiqueta de "mediático" que le impuso la familia.

Una advertencia que agita el misterio

Sin embargo, el punto más álgido de su descargo llegó al final, cuando el abogado lanzó una advertencia que dejó entrever que posee información sobre el caso que no salió a la luz.

"Que no se molesten. Pasó hace mucho tiempo, pero si lo reflotan yo también puedo empezar a reflotar muchísimas cosas, no tengo ningún problema, lo voy a hacer", sentenció Burlando, elevando el tono de la confrontación justo cuando el juicio oral comienza a asomar en el horizonte.

Caso Loan: tras el fuerte cruce, el Tribunal dio marcha atrás y adelantará el inicio del juicio

El origen del quiebre

Cabe recordar que días atrás, los padres de Loan habían roto el silencio para cuestionar duramente la estrategia del abogado. María Noguera fue la más drástica al asegurar: "Nos arrepentimos. Nos dimos cuenta pronto. Burlando no hacía nada... era todo para la televisión".

Hoy, la relación está totalmente rota y la familia Peña es representada por Alejandro Vecchi, con quien aseguran sentirse más contenidos, mientras el paradero de Loan sigue siendo, a casi dos años de su desaparición, el mayor interrogante de la justicia argentina.