Sueldos en Corrientes: el Gobierno oficializó un aumento del 6% y elevó la Ayuda Escolar

En una conferencia de prensa brindada este jueves, el Gobierno de Corrientes puso fin a la expectativa y detalló el esquema de recomposición salarial para la administración pública que regirá a partir de este mes. El titular de la cartera económica, Marcelo Rivas Piasentini, anunció un incremento general del 6% y una actualización de la Ayuda Escolar, que alcanzará los $230.000 por estudiante.

"Vamos a seguir manteniendo y asegurando el pago de sueldo en los últimos cinco días hábiles de cada mes", ratificó el funcionario, quien buscó dar un mensaje de previsibilidad en un contexto de incertidumbre económica.

Asimismo, insistió en que este será solo el primero de varios anuncios a lo largo de 2026: "Nuestra premisa es generar anuncios constantes para ir ganándole a la inflación".

Ayuda Escolar y sectores específicos

Uno de los puntos destacados fue el salto en la Ayuda Escolar, que se pagará por única vez con los haberes de marzo y beneficiará a unos 40.000 estudiantes de todos los niveles educativos.

En cuanto al desglose por áreas, el esquema quedó definido de la siguiente manera:

Administración General: suba del 6% en la asignación de clase (remunerativo). Incluye a Excombatientes de Malvinas .

Seguridad: aumento del 6% en el Valor Punto y en el mínimo garantizado. Se actualizaron además los códigos 179, 180 y 601.

Salud Pública: se dispuso un fuerte incremento del 50% en las guardias médicas . Para residentes y becarios, la suba será del 6%.

Vialidad Provincial: aumento del 6% al valor del Sueldo Básico.

El impacto en el sector docente

Pese al rechazo previo de los gremios —quienes calificaron la cifra como "insuficiente"—, el Gobierno confirmó el 6% de aumento al básico para los maestros.

Además, se aplicará una suba del 25% al código 632 (Complemento Docente Provincial), concepto remunerativo que se liquida hasta en dos cargos.

Respecto a las críticas sindicales, Rivas Piasentini defendió la gestión oficial asegurando que en 2025 los salarios le ganaron a la inflación: "Tuvimos una inflación anual del 31.5% y dimos incrementos del 35%".

Sin embargo, los plus salariales no sufrieron modificaciones en esta oportunidad, manteniéndose en los montos actuales de $110.000 y $100.000.

Con esta inversión de $110.000 millones anuales, la gestión de Juan Pablo Valdés busca contener el malestar social en el inicio del ciclo lectivo, aunque los gremios docentes ya se encuentran en estado de alerta y movilización.