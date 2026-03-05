Paritaria docente en Corrientes: denuncian salarios de hambre y analizan medidas de fuerza

El malestar en las escuelas correntinas se profundiza. Tras el anuncio oficial del Gobierno provincial de una recomposición salarial del 6%, las principales entidades gremiales salieron en bloque a rechazar la oferta, calificándola como "insuficiente" y "asfixiante" frente a una economía con salarios básicos que, en muchos casos, no superan los 200 mil pesos.

Guerra de cifras: docentes denuncian que el básico en Corrientes no llega a los 200 mil pesos

La Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) fue una de las primeras en pronunciarse, manifestando un rechazo "contundente". Desde el sindicato adelantaron que iniciarán una ronda de consultas con las bases y secretariados departamentales para definir qué acciones directas se tomarán en el corto plazo.

SUTECO: alerta, movilización y Frente Educativo

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Correntina (SUTECO) ratificó su postura crítica, señalando que el aumento "no cubre ni una tercera parte de la pérdida" sufrida por los haberes en los últimos seis meses de congelamiento.

El gremio conducido por Fernando Ramírez mantuvo un pliego de demandas que incluye:

Suba al Salario Básico superior a la inflación acumulada.

Salario Inicial por encima de la línea de pobreza ($1.360.000).

Blanqueo del Fondo Compensador y de todos los montos percibidos "en negro".

Mejora en ítems específicos como Zona, Movilidad y Materiales.

En este contexto, SUTECO confirmó que se mantiene en estado de Alerta y Movilización, adhiriendo al plan de lucha de la CTERA y avanzando en la conformación de un Frente Educativo en la provincia.

AMET advierte por la "realidad asfixiante"

Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), su secretario general Rufino Fernández advirtió que la propuesta gubernamental está muy por debajo de la inflación del INDEC, que sitúan por encima del 32% anual. "La capacidad de compra se deprimió a niveles históricos", analizó.

Conflicto docente en Corrientes: el Gobierno fijó un aumento del 6% y los gremios lo consideran "insuficiente"

Si bien Fernández valoró la apertura del diálogo, fue tajante sobre el impacto del 6% en el bolsillo: "El haber del docente está muy deprimido y esta recomposición no alcanza para cubrir las necesidades coyunturales".

Asimismo, denunció una supuesta manipulación de indicadores estadísticos a nivel nacional, asegurando que "la suba de precios está disparada".

Escenario de conflicto

Con las bases en asamblea permanente, el inicio normal de las actividades académicas queda bajo signo de interrogante. Los gremios coinciden en que la lucha salarial "continúa en todas las instancias", dejando abierta la puerta a paros y movilizaciones si el Ejecutivo provincial no mejora la oferta en los próximos días.