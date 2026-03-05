Tragedia en Corrientes: condenaron a 5 años de prisión al joven que mató a dos motociclistas y huyó

La justicia correntina dictó sentencia en uno de los casos de siniestralidad vial más conmocionantes de los últimos tiempos en Bella Vista. Alan Joel Vandecaveye fue condenado este miércoles a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y seis años de inhabilitación especial para conducir vehículos, tras ser hallado culpable de la muerte de dos personas en enero de 2025.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles La Rioja y Santiago del Estero, cuando Vandecaveye, al mando de un Volkswagen Voyage, embistió la motocicleta en la que se desplazaban Miguel Leiva y Enzo Ibarra. Según la reconstrucción fiscal, el impacto fue letal y el conductor, lejos de brindar asistencia, escapó del lugar.

Una "masa de impacto letal" a 115 km/h

Durante los alegatos, el fiscal de Bella Vista, Ramón Alfredo Muth, fue tajante al describir la conducta del ahora condenado. "Lejos de observar el deber de cuidado, decidió transformar su vehículo en una masa de impacto letal", sostuvo.

Las pericias accidentológicas presentadas en el juicio fueron determinantes: en una esquina donde la ley exige reducir la velocidad a 30 km/h, Vandecaveye cruzó a una velocidad que oscilaba entre los 77 y 115 kilómetros por hora.

El fiscal reprochó ante el juez Oscar Dubrez la actitud inhumana del imputado: "En lugar de descender para auxiliar a quienes agonizaban en el asfalto, decidió darse a la fuga manteniéndose oculto por más de 30 horas y escondiendo su auto en el inmueble de su hermano".

Pruebas clave y el monto de la pena

El juicio se desarrolló a lo largo de cinco audiencias en las que prestaron testimonio quince personas, entre ellas peritos del Instituto Médico Forense. Resultó vital el aporte del criminalista Enzo Quiróz, quien mediante el análisis de videos y cotejos morfofisionómicos logró confirmar la identidad del conductor y la velocidad de circulación al momento del siniestro.

La calificación impuesta fue homicidio culposo agravado por tres factores:

El número de víctimas (dos fallecidos).

El exceso de velocidad (superior a los 30 km/h permitidos en la encrucijada).

Haberse dado a la fuga tras el accidente.

Libertad supeditada a la firmeza del fallo

Pese a que Vandecaveye llegó al proceso con prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación y cumplió un año y un mes bajo esa medida, el juez Dubrez dispuso un cambio en las condiciones de detención. Aunque el fiscal Muth solicitó que el condenado continúe en prisión, el magistrado permitió que recupere la libertad bajo medidas menos gravosas hasta tanto la sentencia quede firme.