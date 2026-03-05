Caso Elvis Benítez: investigan una cuenta en dólares abierta en 2025 con los datos del joven desaparecido

Un dato inesperado volvió a reactivar la investigación por la desaparición de Elvis Martín Benítez, el joven que fue visto por última vez en diciembre de 2017 en Resistencia. En el marco del expediente judicial, se detectó que en 2025 fue abierta una cuenta bancaria en dólares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilizando el CUIL y los datos personales del joven desaparecido.

La información, confirmada a Perfil por distintas fuentes vinculadas a la causa, generó un fuerte impacto dentro de la investigación y motivó nuevas medidas judiciales. Ante este hallazgo, la Justicia solicitó informes a la entidad financiera y dispuso el levantamiento del secreto bancario, con el objetivo de determinar quién gestionó la apertura de la cuenta, bajo qué modalidad se validó la identidad y si la cuenta registró movimientos de dinero.

Por el momento, los investigadores manejan el dato con cautela. “No hay nada concreto todavía”, reconoció una fuente. Sin embargo, el análisis de la documentación bancaria podría permitir reconstruir la operatoria y establecer si se trató de un uso fraudulento de identidad o de un elemento que pueda aportar información sobre el destino del joven.

Un expediente que volvió a activarse después de años

La aparición de este nuevo elemento se produce en un contexto particular dentro de la causa. A fines del año pasado, cuando se cumplieron ocho años de la desaparición, el expediente había mostrado un renovado movimiento judicial.

En ese período se incorporaron nuevas declaraciones testimoniales, operativos de búsqueda y análisis de información que hasta entonces no figuraba en el expediente. Incluso desde la Procuración General se había señalado que comenzaban a aparecer “elementos que antes estaban fuera del expediente”, lo que permitió reactivar algunas líneas de investigación.

Para Erica Romero, madre de Elvis, ese impulso significó una nueva esperanza después de años de incertidumbre. Sin embargo, con el paso de los meses, el avance volvió a ralentizarse. Hasta ahora.

La incógnita: quién utilizó la identidad del joven

La apertura de una cuenta bancaria con los datos de una persona desaparecida desde hace más de ocho años plantea una serie de interrogantes clave para los investigadores.

Entre las principales preguntas que intenta responder la Justicia aparecen: quién abrió la cuenta bancaria utilizando la identidad de Elvis Benítez, qué mecanismos de validación se utilizaron para concretar la operación, si la cuenta registró depósitos, transferencias u otros movimientos financieros y si la operatoria podría tener algún vínculo con la desaparición del joven.

Para avanzar en esas respuestas, la Justicia solicitó la documentación completa vinculada a la apertura de la cuenta, además de los registros internos del banco que permitan identificar quién realizó el trámite y desde qué canales se efectuó.

Un testimonio que vuelve a aparecer en la causa

Mientras se analizan estos nuevos datos financieros, dentro del expediente volvió a cobrar relevancia una línea mencionada en los primeros momentos de la investigación.

En una declaración testimonial realizada en noviembre de 2025, Erica Romero recordó episodios ocurridos antes de la desaparición de su hijo y volvió a mencionar al dirigente social “Pili” Santa Cruz, con quien Elvis había tenido contacto cuando participaba en una cooperativa vinculada a una beca de trabajo.

Según relató ante la Justicia, el joven trabajó entre marzo y septiembre de 2017 realizando tareas de limpieza en la Escuela Nº108 del barrio Mujeres Argentinas, dentro de una cooperativa. La relación terminó abruptamente tras un conflicto. Romero declaró que días antes de dejar ese trabajo, Elvis llegó a su casa golpeado y le contó que había tenido una pelea con Santa Cruz.

“Pili me pegó”, le habría dicho el joven, de acuerdo con el testimonio incorporado al expediente. La mujer aseguró que en ese momento le sugirió que realizara una denuncia formal, pero su hijo se negó: “Mamá, es mi palabra contra la de él”, le habría respondido.

Un antecedente que ya figuraba en el expediente

La referencia a Santa Cruz no es nueva dentro de la causa. Según consta en declaraciones judiciales realizadas en febrero de 2018, Erica Romero ya había mencionado ese episodio ante los investigadores.

En ese momento, incluso la abuela del joven radicó una denuncia en la Comisaría Novena luego de que un hombre que realizaba diálisis junto al abuelo paterno de Elvis afirmara haber visto al dirigente social cerca del lugar donde el joven esperaba el colectivo el día de su desaparición.

Ocho años de incertidumbre

A más de ocho años de la desaparición de Elvis Benítez, la causa continúa marcada por pistas fragmentarias, testimonios inconclusos y versiones que nunca lograron reconstruir con precisión qué ocurrió aquel día de diciembre de 2017.

Durante este tiempo surgieron supuestos avistamientos en Paraguay, Corrientes y otras provincias, mensajes en redes sociales y relatos de personas que afirmaron haberlo visto, pero ninguno de esos indicios pudo ser confirmado por la investigación. Ahora, la detección de una cuenta bancaria abierta en 2025 con sus datos personales introduce un elemento inesperado que vuelve a movilizar el expediente.