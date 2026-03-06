Axel Kicillof: "Me cago a trompadas para defender la educación pública"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó una enfática defensa de la educación pública y advirtió que “los que están en contra quieren privatizarla y dejar a un montón de gente afuera”.

Defensa de la educación pública

“A mí me parece que en el sistema educativo hay que seguir transformando, hay que ir más profundo”, señaló el mandatario bonaerense en declaraciones al canal de streaming Infocielo.

“Hay cuestiones que son transformaciones recientes, tecnológicas. Tenemos que ponerlas a funcionar. Yo siempre dije. Yo defiendo la educación pública. Me ponés ahí. Me cago a trompadas para defender la educación pública”, aseveró Kicillof.

Y luego completó: “Porque los que están en contra de la educación pública quieren privatizarla y dejar a un montón de gente afuera con estos de los vouchers, ahora con educación en el hogar. O el neoliberalismo que corta recursos”.

"Hay un montón de dificultades"

“Yo lo que digo que defender a la educación pública no es decir ´anda bárbaro, está perfecta´. Nos pone muy vulnerables, hay un montón de dificultades”, aclaró.

“Defender la educación pública o la salud pública es hacer los diagnósticos, reconocer que problemas hay y dedicarse todos los días a mejorarla y transformarla”, aseguró Kicillof.

“En eso falta. Creo que en todos los planos. La Provincia de Buenos Aires venía muy desgobernada, muy desatendida, con pocos planes y pocas ideas, sin un gobierno que estuviera presente”, concluyó.