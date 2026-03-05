Empresario advirtió sobre una "masacre industrial": “Estamos caminando derecho hacia el matadero”

El empresario textil Raúl Hutin advirtió sobre la difícil situación que atraviesa la industria al afimar que “para adelante no vemos nada” y que las empresas están en 2026 "caminando derecho hacia el matadero".

“Para adelante”

"Para adelante no vemos nada. El presidente lo dijo clarito: ´ustedes son nadie, ustedes no existen, ustedes son una manga de ladrones, ustedes son una manga de estafadores. Entonces ¿qué vamos a pensar en construir cuando desde la presidencia, desde la primera magistratura de la Nación te dicen que no tenés derecho a existir", sostuvo el dirigente pyme.

Además consideró que “el problema es muy grave más allá de las palabras, más allá de los insultos porque tratarte de ladrones, tratarte que estamos estafando a todo la Argentina de bien como dice el señor (Milei) es lo menos”.

“¿Sabés qué es lo que más? Es que nos quita la esperanza, nos quita la esperanza de futuro porque no nombró ni mencionó ni trató de armar un proyecto industrial, un proyecto de país, un proyecto que enamore a la sociedad ni industrial ni de ningún tipo con lo cual quedamos en ascuas, quedamos en una incertidumbre brutal", agregó en declaraciones a Radio 10.

“Todos los días cierran 30 fábricas”

Hutin detalló que "las 500 fábricas textiles que ya cerraron hasta ahora, las 22.000 empresas que ya cerraron hasta ahora, las 7.000 empresas que cerraron en la provincia de Buenos Aires van a seguir en aumento”. “Todos los días cierran 30 fábricas en general, miles de obreros quedan en la calle y encima reciben palos. Ayer les pegaron mal a los muchachos de FATE", subrayó.

“Estamos caminando derecho al matadero”

El empresario fue contundente al asegurar que "este es el año filtro, este es el año donde va a ser la masacre industrial, la masacre fundamentalmente en pequeña y mediana industria”.

“Y por supuesto contagiando a algunas grandes industrias. Van a quedar solamente los privilegiados, aquellos que tengan que ver con la energía, que tengan que ver con el petróleo, con el gas, con el agro, con la minería. Todos los demás estamos en este momento caminando derecho hacia el matadero", aseveró.

"Lo más dramático de esta situación es que este tipo no dijo una palabra sobre cómo seguimos y hacia dónde seguimos. Decime claramente ´mira vos tenés que desaparecer, vos vas a vivir, vos vas a morir y entonces sabemos a qué atenernos”, concluyó Hutin.