Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, jueves 5 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy jueves 5 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 5 de marzo cotiza 1.370 para la compra y $1.420,00 para la venta.

Salvador Di Stefano advirtió que si la gente compra dólares habrá más recesión y anticipó meses difíciles para la actividad

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 5 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 5 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.423.50 para la compra y $1.429,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 5 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (DCL) cotiza a $1.467,70 para la compra y $1.468,30 para la venta.

Reforma laboral 2026: cuándo entra en vigencia y cómo afectará la vida de los trabajadores

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 5 de marzo en $1.464,60 para la compra y $1.464,70 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 5 de marzo a $1.846 como referencia de dólar tarjeta.

El Banco Central compró US$ 40 millones y las reservas se mantienen por encima de los US$ 46.000 millones

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 534 puntos básicos este jueves 5 de marzo.