El analista financiero, Salvador Di Stefano, advirtió que la economía argentina atraviesa un escenario recesivo y aseguró que “si la gente compra dólares, vamos a tener más recesión”, al analizar la caída en la recaudación, el impacto de la corrida previa a las elecciones del 2025 y las perspectivas de actividad para marzo y abril, en un contexto de dolarización creciente y tensiones externas que afectan inflación y mercados.

Di Stefano brindó una entrevista radial a Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, en donde explicó que los indicadores tributarios muestran señales de enfriamiento. “Nosotros seguimos mucho el IVA consumo, el impuesto al cheque y la seguridad social”, detalló, y remarcó que el IVA registra “tres puntos de caída real”, lo que refleja una merma en la recaudación de febrero, correspondiente al consumo de enero.

En la misma línea, señaló que el impuesto al cheque también cayó frente a una inflación del 32,4% y que el sistema de seguridad social se ubicó por debajo de ese nivel, lo que, a su entender, evidencia que la economía aún siente “los vestigios del ataque especulativo que le hicieron al gobierno en los últimos meses previos a las elecciones”.

El impacto de la compra de dólares y la advertencia de recesión

Di Stefano recordó que entre agosto y octubre se compraron más de u$s15.000 millones y sostuvo que ese movimiento no es inocuo. “No es que la gente compra dólares y no pasa nada”, afirmó Salvador Di Stefano, y agregó: “Si la gente compra dólares, vamos a tener más recesión”.

Para graficarlo, explicó que cuando las familias destinan ingresos al ahorro en moneda extranjera reducen el consumo. “Si yo en mi casa compro dólares, no voy a ir a comer pizza el domingo”, ejemplificó Salvador Di Stefano, al advertir que ese comportamiento retrae la actividad y termina afectando la economía real.

En ese marco, consideró que marzo será un mes complejo por la cantidad de días no laborables y los costos fijos que deben afrontar comercios e industrias. “Creo que vamos a tener un marzo difícil y un abril pasando la semana santa que va a empezar una recuperación que la vas a ver plena para mayo o junio”, sostuvo Salvador Di Stefano.

También remarcó que quienes compraron dólares antes del 26 de octubre “se pegaron un clavel”, ya que —según indicó— perdieron tasas mensuales en pesos y hoy el tipo de cambio se ubica por debajo de aquellos niveles, en un contexto que definió como de fuerte oferta de divisas.

Dolarización de créditos, actividad e inversiones

El analista señaló que actualmente existen alrededor de u$s42.000 millones en depósitos y u$s20.000 millones en préstamos, ambos en niveles récord. Sin embargo, aclaró que el crédito en dólares para personas físicas está limitado por normas del Banco Central que buscan proteger a los ahorristas.

En ese sentido, destacó el proceso de dolarización del crédito. “Cuando asumió Milei los créditos en dólares eran 7% del total; hoy son 23%”, afirmó Salvador Di Stefano, y proyectó que hacia 2027 podría alcanzarse una relación más equilibrada entre préstamos en pesos y en dólares.

Explicó además que cuando una empresa toma financiamiento en dólares, el banco entrega pesos equivalentes y la autoridad monetaria aporta las divisas, lo que incrementa reservas y genera mayor oferta en el mercado. A su juicio, este mecanismo contribuye a sostener el tipo de cambio y la actividad.

Di Stefano también vinculó el escenario cambiario con el superávit fiscal y comercial, y consideró que el dólar funciona como ancla para moderar la inflación, aunque advirtió que el contexto internacional, con subas en petróleo y gas, podría jugar en contra del proceso desinflacionario.

Por último, al referirse a inversiones, señaló que las letras en pesos ya no ofrecen los rendimientos previos y que bonos en dólares y acciones energéticas podrían resultar atractivos a mediano plazo. No obstante, insistió en que su principal preocupación inmediata es la actividad: “Mi problema hoy es la actividad”, concluyó Salvador Di Stefano, al anticipar al menos 45 días complejos para la economía.

