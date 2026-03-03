En medio del shock internacional que sacude a los mercados por la guerra en Medio Oriente y la suba del petróleo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina está mejor preparada que en crisis anteriores y proyectó que la inflación podría comenzar con “0” hacia agosto si se sostiene el programa económico.

“Es un shock externo fuerte; es difícil saber cuánto puede durar. Está afectando la apertura de los mercados y va a tener sus consecuencias”, admitió el funcionario. Sin embargo, subrayó que “el escudo más importante es tener la macroeconomía ordenada”.

Tras el 2,9% de enero, uno de los registros más observados por el mercado, Caputo se mostró confiado en que la desaceleración continuará.

“En febrero la inflación será más baja que en enero. ¿Cuánto? Es difícil de decir. Mientras nosotros nos mantengamos en este curso, para agosto de este año la inflación podría empezar con 0 y, si no, será más tarde”, afirmó.

El ministro comparó el proceso argentino con otras experiencias internacionales: “Bajar la inflación a un dígito a otros países les llevó de 8 a 20 años”.

El mensaje apunta a reforzar la idea de que el programa actual —basado en equilibrio fiscal, control monetario y reformas estructurales— está generando un sendero de desinflación sostenible, aun en un contexto externo adverso marcado por la volatilidad del oro y el petróleo.

Macro ordenada, reservas y mercado de capitales propio

Caputo insistió en que el objetivo es reducir la vulnerabilidad externa. “Argentina siempre fue un país con macroeconomía desordenada”, sostuvo, y destacó que la estrategia actual busca disminuir la dependencia de Wall Street y desarrollar un mercado de capitales doméstico.

“El ahorro que hoy está en los colchones de los argentinos podría estar ayudando a crecer al país y generando ganancias para esa gente”, señaló, en referencia a la intención oficial de canalizar fondos hacia instrumentos locales a través de bancos y ALyCs.

En materia cambiaria, ratificó el esquema de bandas y la estrategia de acumulación “inteligente” de reservas. Recordó que en enero, al fijar un piso en torno a los $1470, el Banco Central compró más dólares que en febrero y sostuvo que el Gobierno continuará con esa dinámica.

También defendió el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que el equipo económico mantiene una relación fluida con el organismo.