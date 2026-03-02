Luis Caputo sobre el shock de los mercados internacionales: “El escudo más importante es tener la macroeconomía ordenada”

El ministro de Economía, Luis Caputo, opinó con respecto al shock internacional que está golpeando a los mercados y resaltó que “el escudo más importante es tener la macroeconomía ordenada” para evitar que impacte a nivel local.

“Es un shock externo fuerte; es difícil saber cuánto puede durar. Está afectando la apertura de los mercados y va a tener sus consecuencias”, aseguró sobre el conflicto en Medio Oriente, pero destacó que Argentina, con Vaca Muerta, “está bien parada”

Además, opinó sobre la política internacional llevada adelante por Javier Milei, las reformas que fueron aprobadas en el Congreso y el impacto que esperan. “Nosotros empatizamos con la gente que no tiene empleo, no con el modelo prebendario”, aseguró el funcionario.

Caputo, al ser consultado por los movimientos externos del oro y el petróleo que sacudieron al mercado en su apertura, destacó que "afecta a una de las industrias que más estamos desarrollando nosotros", pero luego señaló que "esto va a ser coyuntural, por eso me alegro de la decisión del presidente de estar geopolíticamente alineados del lado correcto. Imagínense estar hoy con el Kirchnerismo alineados hoy con Venezuela e Irán".

"Argentina siempre fue un país con macroeconomía desordenada", mencionó el economista, destacando que la política monetaria local se basa en reducir la dependencia de Wall Steet y desarrollar un mercado de capital propio: "el ahorro que ahora esta en los colchones de los argentinos, perdiendo intereses, podría estar ayudando a crecer al país y además esa gente podría estar generando ganancias".

Cómo respondió el Gobierno a las criticas

Hasta hace poco nos señalaban que el problema era el riesgo país y que no bajaba porque no comprábamos reservas. Acumulamos seis veces más de lo que nos habíamos comprometido con el fondo y sin embargo el riesgo país se fue de 500 a 570.

Nosotros nos focalizamos en cambios estructurales, como tener un mercado de capitales propio que genere créditos para sectores productivos.

La materia esta, los ahorros están, la cuestión es que la gente se saque el temor del kirchnerismo y vuelque esos ahorros para que las ALyCs como los bancos puedan desarrollar fondos que financien todas estas cosas.

