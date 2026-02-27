La minería impulsa nuevas inversiones bajo el RIGI y el Gobierno ya proyecta más de USD 26.000 millones

El sector minero continúa ampliando su participación dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ya acumula compromisos por más de USD 26.000 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de dos nuevos proyectos que fortalecerán la actividad extractiva y el perfil exportador del país en los próximos años.

Las iniciativas corresponden a la ampliación de la mina de oro Veladero, que demandará una inversión estimada en USD 380 millones, y al proyecto Diablillos, una nueva explotación de oro y plata que implicará desembolsos por USD 760 millones. Ambas propuestas se desarrollarán en provincias del norte y oeste argentino y forman parte de la estrategia oficial para impulsar inversiones de gran escala.

Según detalló el funcionario, los proyectos permitirán generar más de 2.300 puestos de trabajo directos e indirectos en San Juan, Salta y Catamarca, además de exportaciones anuales cercanas a los USD 750 millones. Con estas incorporaciones, el RIGI alcanza un total de 12 iniciativas aprobadas desde su implementación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los proyectos que consolidan el régimen de inversiones

Aunque más de 27 proyectos fueron presentados por empresas nacionales e internacionales, hasta el momento solo doce obtuvieron el aval del Gobierno. Las inversiones se distribuyen en distintas provincias, con fuerte presencia de proyectos energéticos, mineros e industriales.

Entre las iniciativas ya aprobadas se encuentra el parque solar El Quemado, impulsado por YPF en Mendoza, que contempla una inversión de USD 211 millones y busca ampliar la generación de energía renovable. También sobresale el plan Vaca Muerta Sur, orientado a ampliar la capacidad de exportación de petróleo mediante nueva infraestructura en Neuquén y Río Negro.

Resultados 2025: YPF aceleró en Vaca Muerta, bajó 44% sus costos y alcanzó ganancias récord

Otro proyecto relevante es la instalación de una planta flotante de gas natural licuado en el Golfo San Matías, en Río Negro, con inversiones proyectadas a largo plazo que podrían superar los USD 6.800 millones. En el sector del litio, la compañía Rio Tinto avanza con la expansión del proyecto Rincón en Salta, con el objetivo de incrementar la producción destinada a baterías vinculadas a la transición energética global.

El régimen también incluye inversiones industriales y logísticas, como la construcción de una planta siderúrgica en San Nicolás, el desarrollo de un parque eólico en Olavarría, el proyecto de litio Hombre Muerto Oeste en Catamarca y la iniciativa cuprífera Los Azules en San Juan. A ello se suman la construcción de un puerto multipropósito en Timbúes, Santa Fe, y el plan para extender la vida útil de la mina Gualcamayo.

Prórroga del RIGI y nuevos incentivos para inversores

A mediados de febrero, el Gobierno nacional oficializó la prórroga del RIGI por un año adicional, lo que permitirá la presentación de proyectos hasta julio de 2027. La decisión estuvo acompañada por modificaciones regulatorias destinadas a simplificar procedimientos y otorgar mayor previsibilidad a las empresas interesadas en invertir.

Entre los cambios incorporados se destaca la inclusión de proyectos vinculados al upstream de petróleo y gas, es decir, actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos, con un monto mínimo de inversión fijado en USD 600 millones.

Acuerdo comercial: EE.UU. se asegura el desarrollo de Vaca Muerta y le pone un cepo a China

El régimen ofrece beneficios fiscales y regulatorios clave para atraer capital extranjero, como la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de derechos de exportación, la posibilidad de recuperar el IVA antes del inicio productivo y el acceso a arbitraje internacional para la resolución de controversias.

Un esquema central en la estrategia económica oficial

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el RIGI se convirtió en una herramienta central para impulsar proyectos de gran escala y aumentar la capacidad exportadora del país. La incorporación de nuevas iniciativas mineras refuerza la apuesta oficial por sectores vinculados a recursos naturales y energía como motores del crecimiento económico.

Con la extensión del programa hasta 2027, el Gobierno busca consolidar un flujo sostenido de inversiones en los próximos años, en un contexto en el que la minería, el petróleo, el gas y las energías renovables aparecen como pilares del desarrollo productivo argentino.

LB