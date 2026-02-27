Cambios en Economía: Luis Caputo anunció que Federico Furiase será el nuevo secretario de Finanzas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de su cuenta de X que Federico Furiase, hasta ahora director del Banco Central (BCRA), asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Lo hace en reemplazo de Alejandro Lew, que deja el cargo por motivos personales. Lew abandonará la Secretaría de Finanzas tras poco más de tres meses en el cargo.

Caputo, quien agradeció a Lew por su trabajo realizado al frente de Finanzas, aseguró que el ahora ex funcionario “continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”.

Uno por uno, todos los aumentos que llegan en marzo

"Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales", continuó comentando el ministro en X.

Lew asumió la secretaría en noviembre pasado tras la salida de Pablo Quirno de Finanzas para desempeñarse como canciller. Antes había sido director y vicepresidente segundo del BCRA.

Asume Federico Furiase como secretario de Finanzas

Federico Furiase, quien hasta este momento se desempeña como director del Banco Central (BCRA), fue el elegido por "Toto" Caputo para reemplazar a Lew. El ministro destacó su “amplia y reconocida” trayectoria en el ámbito económico y financiero.

“Federico Furiase, integrante del equipo económico desde el inicio de nuestra gestión, asumirá como nuevo secretario de Finanzas. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, escribió Caputo.

Antes de su posición actual en el directorio del BCRA, Furiase se desempeñó como asesor del titular del Ministerio de Economía y como representante del Ministerio de Economía en el directorio del BCRA, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024.

En el sector privado, tiene más de 17 años de experiencia en consultoría económica-financiera y más de 10 años en la actividad académica, con un enfoque en el análisis de la coyuntura macroeconómica-financiera de Argentina y las finanzas internacionales.

Furiase formó parte de Anker, la consultora que tenía el ministro Caputo con el actual presidente del BCRA, Santiago Bausili. Previamente se desempeñó como director de Eco Go Consultores (2017-2021) y fue analista senior en el Estudio Bein & Asociados (2008-2017). También fue se desempeñó como analista en Federico Muñoz & Asociados (2008).

FN