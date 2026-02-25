El Tesoro llamó a una nueva licitación de deuda para renovar $7,2 billones

La Secretaría de Finanzas que orbita dentro de la cartera del Ministerio de Economía, abrió la última semana de febrero con un nuevo llamado a licitación de deuda local, que se licitará este miércoles 25 de febrero.

Luis Caputo lanza una nueva licitación en dólares bajo ley local y da un paso más para volver a los mercados

El organismo nacional a cargo de Alejandro Lew, dio a conocer las condiciones para afrontar este compromiso en el que el Tesoro Nacional enfrentará vencimientos por $7,2 billones. Se trata de la segunda y última licitación de febrero.

En la licitación más reciente, realizada a principios de mes, Finanzas se adjudicó un total de $9,02 billones (rollover de 123,39%) tras haber recibido ofertas por $11,51 billones.

Nueva licitación: los instrumentos a licitar en pesos y dólares

-Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento, vencimiento 15 de mayo de 2026 (nuevo).

-Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento, vencimiento 31 de julio de 2026 (X31L6, reapertura).

-Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento, vencimiento 30 de noviembre de 2026 (X30N6, reapertura).

-Bono del Tesoro en pesos cero cupón ajustado por CER, vencimiento 30 de junio de 2027 (TZX27, reapertura).

-Bono del Tesoro en pesos cero cupón ajustado por CER, vencimiento 30 de junio de 2028 (TZX28, reapertura).

-Bono del Tesoro vinculado al dólar estadounidense cero cupón, vencimiento 30 de junio de 2027 (nuevo).

-Bono del Tesoro vinculado al dólar estadounidense cero cupón, vencimiento 30 de junio de 2028 (nuevo).

-Bono del Tesoro en dólares estadounidenses 6% con vencimiento 29 de octubre de 2027 (BONAR 2027, nuevo)

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, brindó su opinión acerca de la nueva licitación: “Después de la absorción de $1,7 billones en la última licitación, el mercado quedó con menos liquidez y eso se reflejó en la suba de la tasa corta. Para esta semana esperamos un rollover ligeramente superior al 100%, especialmente porque los vencimientos efectivos bajaron a $7,5 billones tras el canje de los dólar linked —antes eran $9,5 billones—”.

“No vemos necesidad de que el Tesoro convalide un premio adicional en tasa, ya que viene monitoreando de cerca la liquidez e incluso dio señales de inyección de liquidez puntual en el tramo corto", agregó Botto.

La recepción de las ofertas finalizará a las 15hs de este miércoles 25 de febrero, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el viernes 27 del mes.

FN / lr