El Gobierno lanzó el AL27: cómo es el nuevo bono en dólares qué despierta interés en el mercado

El mercado financiero volvió a mirar esta semana a la deuda argentina y a la licitación del Tesoro, en una jornada con movimientos en el dólar, las tasas y las acciones, marcada por la aparición de un nuevo instrumento que lanzó el Gobierno, un bono en dólares que despertó interés por sus particularidades: el AL27.

Según explicaron desde Cohen Aliados Financieros en su reporte diario, el Banco Central sigue comprando divisas, aunque a un ritmo menor, mientras los bonos en dólares bajan y los instrumentos en pesos mejoran la performance. En ese escenario, el nuevo bono pasó a ocupar un lugar central dentro de la agenda económica del día.

Luis Caputo lanza una nueva licitación en dólares bajo ley local y da un paso más para volver a los mercados

La colocación se realiza en el marco de la última licitación de febrero y forma parte de la estrategia oficial para conseguir financiamiento, cubrir vencimientos próximos y atraer dólares que hoy están fuera del sistema financiero.

Qué es el AL27 y cómo funciona

El AL27 es un bono emitido por el Tesoro nacional y está denominado en dólares. Tiene vencimiento el 29 de octubre de 2027 y se rige por ley argentina, según los apuntes de Galicia Research. Quien lo compre recibe intereses en dólares y recupera el capital al final del plazo.

La principal característica del bono es que paga intereses todos los meses, a una tasa del 6% anual. Esto significa que el inversor cobra un ingreso mensual en dólares, algo poco común entre los bonos soberanos locales, que suelen pagar cada seis meses.

Expectativa por el nuevo bono en dólares que licitará el Gobierno: “Todos los meses va a pagar un cupón del 6% de interés”

La emisión inicial será de hasta u$s150 millones y el Gobierno prevé repetir este tipo de colocaciones en futuras licitaciones hasta alcanzar un monto total de u$s2.000 millones. Los fondos obtenidos se usarán para afrontar pagos de deuda previstos para julio.

Por qué es distinto y a quién apunta

Una de las diferencias clave del AL27 es justamente el pago mensual de intereses, lo que lo vuelve más atractivo para quienes buscan un flujo regular de ingresos y menor exposición a cambios bruscos de precios. Además, el bono vence antes de que termine el actual mandato presidencial, un punto que el mercado suele valorar.

En palabras de la asesora financiera Sabrina Melero, “la novedad del nuevo bono AL27 es que es un bono en dólares cuyo emisor es el Tesoro, con pago de cupón mensual, lo cual es atractivo porque todos los meses cobrás un cupón por la inversión”.

Desde Galicia Research señalaron que, por su estructura, el bono tiene un plazo efectivo más corto que otros títulos similares y un rendimiento esperado cercano al 6% anual, en línea con otros bonos en dólares que hoy cotizan en el mercado.

En el informe de Galicia señalaron que al tratarse de una emisión inicial relativamente chica, el movimiento del bono en el mercado secundario podría ser limitado en un primer momento. Sin embargo, si el monto emitido crece con el tiempo, la liquidez también podría mejorar, tal como paso en la emisión del BONAR 2029 (AN29).

Además, el AL27 se presenta como una nueva herramienta para que el Estado se financie en dólares y, al mismo tiempo, como una alternativa para ahorristas e inversores que buscan un instrumento de corto a mediano plazo, con pagos mensuales y menor volatilidad que otros bonos argentinos.

Finalmente, Ignacio Morales de Wise Capital señaló: "Las condiciones del bono nos indican que debería ubicarse en concordancia con el AL29, en un promedio de 7% u 8%, considerando que vence dentro del periodo de la administración actual. Una buena alternativa para los inversores más conservadores2, recomendó el analista de mercados.

GZ