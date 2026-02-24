Roberto Rojas: “Lo que estamos viviendo en la Argentina es una caída del PBI sostenida solamente por el sector financiero”

El economista, Roberto Rojas, en contacto con Canal E, se refirió a que la economía argentina atraviesa un momento crítico y alertó sobre la combinación de caída del PBI, destrucción de empleo y alta inflación.

“Lo que estamos viviendo en la Argentina es una caída del Producto Bruto Interno sostenida solamente por el sector financiero”, sostuvo Roberto Rojas, y agregó que esa dinámica no genera empleo ni desarrollo real. Según explicó, “lo que estamos es ante una caída justamente de las actividades que impulsan en términos reales como la construcción, el comercio, la industria y con alta inflación”.

Momento crítico de la economía argentina

Luego, manifestó que el escenario actual es el más grave dentro de la teoría macroeconómica: “El peor de todos es la caída del PBI con alta inflación y eso es lo que estamos ingresando en este momento”.

Rojas detalló el impacto concreto del modelo económico sobre el mercado laboral. “Ya han cerrado 22.000 empresas”, afirmó, y precisó que, “han perdido su empleo en la parte formal 220.000 trabajadores”. Si bien reconoció que hubo un aumento del monotributo, aclaró que, “esto no es lo que hace la generación de desarrollo económico en una economía”.

El mercado no avala el plan económico del Gobierno

En ese contexto, advirtió que el riesgo país refleja la desconfianza externa: “No termina de bajar nunca de los 500 puntos básicos, es decir, el mercado internacional ve que este modelo es totalmente inconsistente”.

Sobre la reforma laboral, el entrevistado planteó que, “siempre se genera trabajo cuando hay mercado”, y señaló que sin consumo interno ni competitividad exportadora el resultado es el cierre de empresas. “Más allá de la reforma laboral o no, lo que te están induciendo es que tengas que cerrar tu persiana”, afirmó, en referencia a la situación de las PyMEs en los grandes centros urbanos.

Además, comparó el proceso actual con experiencias pasadas: “Esta reforma laboral es muy similar a la que impuso Menem en los 90 y terminamos con un 27% de desempleo”.