Wall Street cierra un febrero turbulento: caen las acciones y repuntan bonos y oro

Los operadores de Wall Street evitaban los activos más riesgosos al cierre de un turbulento febrero, con las acciones a la baja en medio de una caída del sector tecnológico, datos de inflación elevados y riesgos geopolíticos. Los bonos y el oro avanzaban, mientras el petróleo operaba por encima de los US$66.

El retroceso de las acciones dejó al S&P 500 en camino a su peor mes desde marzo. Volvieron a surgir preocupaciones sobre una burbuja en inteligencia artificial, después de que OpenAI recaudara US$110.000 millones en una operación que valora a la startup en US$730.000 millones. Un informe que mostró que los precios pagados a productores de Estados Unidos subieron más de lo previsto reforzó las apuestas a que la Reserva Federal no recortará las tasas en el corto plazo. Los operadores también se prepararon ante cualquier escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El contexto de mayores riesgos globales impulsaba a los bonos del Tesoro, que se encaminan a su mejor desempeño mensual en un año. El rendimiento de los bonos a 10 años caía por debajo de 4%. Las divisas refugio superaban al resto.

Aunque el mercado de bonos apenas reaccionó al último informe de inflación, los operadores de swaps redujeron sus apuestas por una flexibilización monetaria y ahora ven totalmente descontado un primer recorte en septiembre. El dólar osciló.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,7% a las 10:06 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó un 0,5%

El Dow Jones Industrial Average cayó un 1,4%

El Stoxx Europe 600 registró pocos cambios

El índice MSCI World cayó un 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios

El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,1805

La libra esterlina cayó un 0,2% a US$1,3455

El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en 156,09 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 2% a US$66.116,4

Ether cayó un 3,7% a US$1.955,2

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 3,97%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 2,67%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 4,24%.

Materias primas