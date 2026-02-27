viernes 27 de febrero de 2026
Wall Street cierra un febrero turbulento: caen las acciones y repuntan bonos y oro

El S&P 500 se encamina a su peor mes desde marzo en medio del desplome tecnológico, datos de inflación más firmes y crecientes tensiones geopolíticas. Los inversores buscan refugio en bonos del Tesoro y oro, mientras el rendimiento a 10 años cae por debajo del 4% y el petróleo supera los US$66.

Los operadores de Wall Street evitaban los activos más riesgosos al cierre de un turbulento febrero, con las acciones a la baja en medio de una caída del sector tecnológico, datos de inflación elevados y riesgos geopolíticos. Los bonos y el oro avanzaban, mientras el petróleo operaba por encima de los US$66.

El retroceso de las acciones dejó al S&P 500 en camino a su peor mes desde marzo. Volvieron a surgir preocupaciones sobre una burbuja en inteligencia artificial, después de que OpenAI recaudara US$110.000 millones en una operación que valora a la startup en US$730.000 millones. Un informe que mostró que los precios pagados a productores de Estados Unidos subieron más de lo previsto reforzó las apuestas a que la Reserva Federal no recortará las tasas en el corto plazo. Los operadores también se prepararon ante cualquier escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Colapsa financiera británica y salpica a gigantes de Wall Street con más de £2.000 millones en juego

El contexto de mayores riesgos globales impulsaba a los bonos del Tesoro, que se encaminan a su mejor desempeño mensual en un año. El rendimiento de los bonos a 10 años caía por debajo de 4%. Las divisas refugio superaban al resto.

Aunque el mercado de bonos apenas reaccionó al último informe de inflación, los operadores de swaps redujeron sus apuestas por una flexibilización monetaria y ahora ven totalmente descontado un primer recorte en septiembre. El dólar osciló.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

  • El S&P 500 cayó un 0,7% a las 10:06 a.m., hora de Nueva York.
  • El Nasdaq 100 cayó un 0,5%
  • El Dow Jones Industrial Average cayó un 1,4%
  • El Stoxx Europe 600 registró pocos cambios
  • El índice MSCI World cayó un 0,4%

Divisas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios
  • El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,1805
  • La libra esterlina cayó un 0,2% a US$1,3455
  • El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en 156,09 por dólar

Criptomonedas

  • Bitcóin cayó un 2% a US$66.116,4
  • Ether cayó un 3,7% a US$1.955,2

Bonos

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 3,97%.
  • El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 2,67%.
  • El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 4,24%.

Materias primas

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 2,6% a US$66,92 el barril
  • El oro al contado subió un 0,7% a US$5.222,84 la onza
