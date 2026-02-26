Nvidia batió records en el cuarto trimestre: qué anticipa el mercado para 2026 con la IA

La temporada de balances volvió a dejar un protagonista excluyente en Wall Street. Nvidia presentó resultados del cuarto trimestre fiscal 2026 (4QFY26) que no solo superaron las expectativas, sino que ratificaron su rol como columna vertebral de la infraestructura global de inteligencia artificial.

Según el informe de Estrategias de Inversión de IOL (InvertirOnline), la compañía reportó ingresos trimestrales por USD 68.127 millones, lo que implica un crecimiento interanual del 73% y un avance secuencial del 20%.

Forjando un futuro centrado en el ser humano para la IA

En el acumulado anual, la facturación alcanzó los USD 215.938 millones (+65%). El dato confirma que el ciclo de inversión en IA no muestra señales de agotamiento y que la demanda por capacidad de cómputo sigue en fase expansiva.

Data Center y Blackwell: el motor del negocio

El informe de IOL, cuyo departamento de research encabeza Maximiliano Donzelli ,destaca que el segmento de Data Center volvió a ser el principal impulsor del crecimiento, con ingresos récord por USD 62.314 millones (+75% interanual)

"Este salto responde a la adopción masiva de computación acelerada y a la carrera de las grandes tecnológicas por ampliar su infraestructura para IA generativa", señala el informe.

A su vez, la división de Networking creció un 263% interanual hasta USD 11.000 millones, traccionada por la fuerte demanda de plataformas NVLink, Ethernet e InfiniBand.

En términos de rentabilidad, el BPA diluido (Non-GAAP) se ubicó en USD 1,62 (+82% yoy) mientras que el margen bruto escaló al 75,2%, reflejando mejoras en la estructura de costos y en el mix de productos a partir de la nueva arquitectura Blackwell. El flujo de caja operativo del trimestre fue de USD 36.190 millones

Otro punto subrayado por la fuente es la diversificación de la demanda: aunque los hyperscalers aún representan poco más del 50% de los ingresos de Data Center, el crecimiento del trimestre fue liderado por el resto de los clientes, señal de una base más amplia de adopción corporativa

Guidance contundente y señales para 2026

De cara al primer trimestre fiscal 2027 (1QFY27), Nvidia proyecta ingresos por USD 78.000 millones (+/- 2%), incluso asumiendo que no habrá ingresos de Data Center provenientes de China.

También anticipa mantener márgenes brutos en torno al 75%. Para el equipo de Estrategias de Inversión de IOL, este guidance confirma que las grandes tecnológicas, también llamadas “Magnificent 7, no están desacelerando su CAPEX en inteligencia artificial.

Para la IA llegó la hora del impacto

En materia de valuación, el informe señala que el P/E actual ronda 41x, mientras que el forward P/E se ubica por debajo de 35x, niveles que siguen siendo competitivos frente al crecimiento de utilidades

Qué esperar de la IA en el 2026

El balance funciona como un termómetro del momento que atraviesa la economía digital. La inteligencia artificial dejó de ser un proyecto experimental para convertirse en infraestructura crítica.

El mercado seguirá de cerca tres variables, entre ellas la continuidad del gasto en centros de datos; la diversificación sectorial de la demanda y los posibles cuellos de botella de oferta, que la propia compañía anticipa podrían afectar segmentos como Gaming en el corto plazo

En síntesis, y de acuerdo con el análisis de IOL, Nvidia no solo presentó un trimestre récord, sino que reafirmó que la carrera por la IA continúa en plena aceleración. Y como recomendación mencionan tener presente que, a pesar del rebote de las últimas ruedas en el precio de la acción, "la aceleración exponencial de sus beneficios por acción (+82% yoy) sigue conteniendo los múltiplos de valoración volviéndola muy competitiva", concluyen.