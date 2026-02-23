Forjando un futuro centrado en el ser humano para la IA

En un momento decisivo de la historia de la humanidad, el mundo se reunió en la Cumbre de Impacto de la IA 2026 en Nueva Delhi. Para nosotros en la India, fue un momento de inmenso orgullo y alegría dar la bienvenida a Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, delegados e innovadores de todo el mundo.

India aporta escala y energía a todo lo que hace, y esta Cumbre no fue la excepción. Representantes de más de 100 países se reunieron. Los innovadores presentaron productos y servicios de IA de vanguardia. Miles de jóvenes se encontraban en las salas de exposición, haciendo preguntas e imaginando posibilidades. Su curiosidad convirtió esta cumbre en la más grande y democratizada del mundo. Considero este momento importante en el desarrollo de la India, ya que ha despegado un movimiento masivo para la innovación y la adopción de la IA.

La historia de la humanidad ha sido testigo de numerosos cambios tecnológicos que han transformado el curso de la civilización. La Inteligencia Artificial está al mismo nivel que el fuego, la escritura, la electricidad e internet. Pero con la IA, cambios que antes tardaban décadas pueden desplegarse en cuestión de semanas e impactar a todo el planeta.

La IA está haciendo que las máquinas sean inteligentes, pero es aún más un multiplicador de fuerza para la intención humana. Es vital que la IA se centre en el ser humano en lugar de en las máquinas. En esta Cumbre, situamos el bienestar humano en el centro de la conversación global sobre IA, con el principio de “Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya” (Bienestar para todos, Felicidad para todos).

Siempre he creído que la tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés. Ya sean pagos digitales a través de UPI o la vacunación contra la COVID-19, hemos garantizado que la Infraestructura Pública Digital llegue a todos, sin dejar a nadie atrás. Pude observar el mismo espíritu en la Cumbre, en el trabajo de nuestros innovadores en ámbitos como la agricultura, la seguridad, la asistencia a Divyangjan y las herramientas para poblaciones multilingües.

Ya existen ejemplos del potencial empoderador de la IA en India. Recientemente, «Sarlaben», un asistente digital impulsado por IA, lanzado por la cooperativa lechera india AMUL, proporciona orientación en tiempo real a 3,6 millones de productores lecheros, en su mayoría mujeres, sobre la salud y la productividad del ganado en su propio idioma. De igual manera, Bharat VISTAAR, una plataforma basada en IA, ofrece información multilingüe a los productores, brindándoles información sobre todo tipo de temas, desde el clima hasta los precios del mercado.

Los humanos nunca deben convertirse en meros puntos de datos o materia prima para las máquinas. En cambio, la IA debe convertirse en una herramienta para el bien común, abriendo nuevas puertas al progreso para el Sur Global. Para traducir esta visión en acción, India presentó el marco MANAV para la gobernanza de la IA centrada en el ser humano.

M – Sistemas morales y éticos: La IA debe basarse en directrices éticas.

A – Gobernanza responsable: Normas transparentes y supervisión rigurosa.

N – Soberanía nacional: Respeto de los derechos nacionales sobre los datos.

A – Accesible e inclusiva: La IA no debe ser un monopolio.

V – Válida y legítima: La IA debe cumplir las leyes y ser verificable.

MANAV, que significa «humano», ofrece principios que anclan la IA en los valores humanos del siglo XXI.

La confianza es la base sobre la que se asienta el futuro de la IA. A medida que los sistemas generativos inundan el mundo de contenido, las sociedades democráticas se enfrentan a los riesgos de las deepfakes y la desinformación. Al igual que los alimentos llevan etiquetas nutricionales, el contenido digital debe llevar etiquetas de autenticidad. Insto a la comunidad global a unirse para crear estándares compartidos para las marcas de agua y la verificación de la fuente. India ya ha dado un paso en esta dirección al exigir legalmente el etiquetado claro del contenido generado sintéticamente.

El bienestar de nuestros niños es un asunto que nos preocupa profundamente. Los sistemas de IA deben construirse con salvaguardas que fomenten una participación responsable y guiada por la familia, reflejando el mismo cuidado que brindamos a los sistemas educativos en todo el mundo.

La tecnología rinde su mayor beneficio cuando se comparte, en lugar de protegerse como un activo estratégico. Las plataformas abiertas pueden ayudar a millones de jóvenes a contribuir a que la tecnología sea más segura y esté más centrada en el ser humano. Esta inteligencia colectiva es la mayor fortaleza de la humanidad. La IA debe evolucionar como un bien común global.

Estamos entrando en una era en la que los humanos y los sistemas inteligentes cocrearán, trabajarán y coevolucionarán. Surgirán profesiones completamente nuevas. Cuando nació internet, nadie podía imaginar las posibilidades. Terminó creando una enorme cantidad de nuevas oportunidades, y la IA también lo hará.

Confío en que nuestros jóvenes empoderados serán los verdaderos impulsores de la era de la IA. Estamos fomentando la capacitación, el reciclaje profesional y el aprendizaje permanente mediante la ejecución de algunos de los programas de capacitación más amplios y diversos del mundo.

India alberga una de las mayores poblaciones de jóvenes y talento tecnológico del mundo. Con nuestra capacidad energética y claridad política, estamos en una posición única para aprovechar todo el potencial de la IA. En esta Cumbre, me enorgulleció ver a empresas indias lanzar modelos y aplicaciones de IA autóctonos, lo que refleja la profundidad tecnológica de nuestra joven comunidad de innovación.

Para impulsar el crecimiento de nuestro ecosistema de IA, estamos construyendo una sólida base de infraestructura. En el marco de la Misión de IA en India, hemos implementado miles de GPU y estamos listos para implementar más próximamente. Al acceder a potencia informática de primer nivel a precios muy asequibles, incluso las startups más pequeñas pueden convertirse en actores globales. Además, hemos establecido un Repositorio Nacional de IA, democratizando el acceso a conjuntos de datos y modelos de IA. Desde semiconductores e infraestructura de datos hasta startups dinámicas e investigación aplicada, nos centramos en toda la cadena de valor.

La diversidad, la democracia y el dinamismo demográfico de la India crean el entorno ideal para la innovación inclusiva. Las soluciones que triunfan en la India pueden servir a la humanidad en todas partes. Por eso, nuestra invitación al mundo es: Diseñar y desarrollar en la India. Entregar al mundo. Entregar a la humanidad.

(*) Primer Ministro de India