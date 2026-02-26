Colapsa financiera británica y salpica a gigantes de Wall Street con más de £2.000 millones en juego

Barclays Plc y Atlas SP Partners figuran entre las firmas de Wall Street que ayudaron a estructurar más de £2.000 millones (US$2.700 millones) en préstamos a una financiera hipotecaria británica que se desmoronó en medio de acusaciones de irregularidades financieras.

Market Financial Solutions Ltd., o MFS, entró el miércoles en un proceso de insolvencia en Reino Unido, y el juez a cargo citó denuncias de fraude y de doble pignoración de activos. Barclays y Atlas, el brazo de crédito estructurado de Apollo Global Management Inc., prestaron cada uno cientos de millones de dólares, mientras que Banco Santander SA y Castlelake LP también figuran entre los acreedores, según personas con conocimiento del asunto.

El colapso de MFS podría avivar las preocupaciones sobre estándares laxos de suscripción en los mercados de crédito. El año pasado, las quiebras del proveedor estadounidense de autopartes First Brands Group y del prestamista subprime Tricolor Holdings sacudieron a Wall Street. El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, dijo el lunes que algunos de sus competidores están haciendo “cosas tontas” para aumentar el rendimiento, lo que le recuerda a los años previos a la crisis financiera de 2008.

Portavoces de Barclays y Santander declinaron hacer comentarios. Un portavoz de Atlas confirmó su papel como acreedor senior y afirmó que la firma está “explorando todas las vías legales para maximizar las recuperaciones” sobre una exposición de £400 millones.

Barclays también operaba cuentas bancarias para MFS, dijeron las personas. El banco con sede en Londres congeló esas cuentas en las últimas semanas, añadieron.

Paresh Raja, fundador y propietario de MFS, no respondió a una solicitud de comentarios realizada a través de su perfil de LinkedIn. Un portavoz de AlixPartners, la firma que supervisa la administración, también declinó hacer comentarios.

MFS, que tiene una oficina en el barrio de Mayfair en Londres y emplea a más de 100 personas, ofrecía “financiamiento complejo respaldado por propiedades” a clientes, incluidos préstamos de corto plazo conocidos como bridging loans, según una declaración del 31 de marzo de 2025 en su sitio web. La firma había acumulado una cartera de préstamos de £2.500 millones, según ese comunicado.

Para financiar este negocio, MFS tomó deuda de prestamistas de Wall Street a través de un grupo de compañías relacionadas. MFS actuaba como el denominado administrador de este grupo, cobrando los pagos de las hipotecas.

Dos firmas dentro del grupo, Zircon Bridging Ltd. y Amber Bridging Ltd., solicitaron esta semana que MFS fuera puesta en administración, formulando múltiples acusaciones de mala gestión, según un documento judicial del proceso. Esas compañías, que también entraron en administración, habían otorgado en conjunto alrededor de £1.000 millones en préstamos puente al cierre de 2024, según sus informes financieros anuales.

“Existe evidencia de irregularidades graves”, según la presentación judicial de Zircon y Amber. Su prioridad es que MFS “quede bajo el control de administradores independientes lo antes posible”.

Zircon y Amber alegaron que MFS “no ha estado depositando los cobros” de las hipotecas “en la cuenta bancaria correcta”, según el expediente. También sostienen que “parece haber un déficit significativo” en sus garantías.

“Los faltantes en los cobros que debieron haberse depositado en las cuentas correspondientes podrían ascender a” £238 millones para ambas firmas en conjunto, según su reclamación.

Castlelake, una firma de crédito privado, estructuró una línea de financiamiento para MFS con cerca de £400 millones pendientes, dijo una de las personas. Aunque Castlelake retuvo una parte del préstamo, el resto fue sindicado a otros prestamistas, añadió.

La firma con sede en Minneapolis “participa en una cartera hipotecaria totalmente garantizada que era administrada por” MFS, señaló un portavoz en una declaración enviada por correo electrónico. “No tenemos exposición directa no garantizada a MFS.”

Un grupo de “inversionistas institucionales globales líderes” había respaldado a MFS, según su declaración de marzo de 2025. La firma aseguró £1.300 millones en “nuevo financiamiento institucional para respaldar una mayor demanda de préstamos”, que se suman a líneas de financiamiento existentes por £1.100 millones, según sus cuentas anuales de 2024.

Una investigación de Bloomberg en 2024 mostró que un grupo de empresas vinculadas a Raja —incluidas MFS y Zircon— prestaron dinero en relación con decenas de operaciones inmobiliarias ligadas a Saifuzzaman Chowdhury, exministro de tierras en Bangladesh. Chowdhury había acumulado una cartera inmobiliaria de más de 350 propiedades valoradas en alrededor de £200 millones, informó Bloomberg en ese momento.