Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 3 de marzo de 2026

A cuánto cotiza el dólar Blue hoy, martes 3 de marzo

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy martes 3 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 3 de marzo cotiza $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

Javier Milei acelera el plan de relocalización del Conurbano con el RIGI como herramienta y la energía y minería como ordenadores

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, martes 3 de marzo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 3 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.414.60 para la compra y $1.420,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 3 de marzo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza en las pizarras a $1.460,40 para la compra y $1.461,10 para la venta.

Cobro con Transferencia: cómo es el nuevo sistema de débito de cuotas de créditos

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.458,60 para la compra y $1.458,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 3 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

La recaudación de impuestos en febrero cayó 9% real y acumuló 7 meses consecutivos de bajas

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 567 puntos básicos este martes 3 de marzo.