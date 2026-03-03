Euro blue hoy: a cuánto cotiza este martes de 3 marzo de 2026

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 3 de marzo

El euro blue hoy, martes 3 de marzo de 2026, cotiza a $1.754,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, martes de 3 marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 3 de marzo cotiza a a $1.580,00 para la compra y $1.680,00 para la venta

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.205,76 para la compra y $1.600,69 para la venta este lunes 2 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

El Banco Central compró US$ 70 millones y pagó un vencimiento de deuda por US$ 1.000 millones

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 3 de marzo

Cómo cotiza el euro en los diversos bancos de Argentina, este martes 3 de marzo

Este martes 3 de marzo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco Nación: $1.580,00 comprador y $1.680,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.630 comprador y $1.690 vendedor.

Banco Patagonia: $1.585,51 comprador y $1.676,58 vendedor.

Banco Supervielle: $1.598 comprador y $1.695 vendedor.

Luis Bolomo: “El precio del petróleo nadie lo puede definir ni anticipar”

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 3 de marzo

Por su parte, el dólar blue hoy, martes 3 de marzo cotiza en el mercado paralelo a $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

Guerra en Medio Oriente y su impacto financiero: “Las acciones petroleras son los activos que se van a beneficiar”

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.