Guerra en Medio Oriente y su impacto financiero: “Las acciones petroleras son los activos que se van a beneficiar”

El asesor financiero, Alejandro Bianchi, habló con Canal E y analizó que la volatilidad global volvió al centro de la escena por el conflicto bélico y su impacto directo en los commodities.

Alejandro Bianchi describió un arranque de semana con tensión financiera. “Son momentos muy especiales los que se viven en los mercados”, planteó. En la apertura, explicó que, “ahora estamos viendo recién la apertura, con un dólar subiendo levemente en la zona de 1.426, el dólar MEP, con mucha volatilidad en algunos activos, sobre todo los vinculados a los commodities, el petróleo saltando por encima de los 70 dólares”.

Se estima un posible crecimiento de las acciones del agro

Sobre el crudo, mencionó: “Creo que es el activo que más se va a ver afectado por el hecho de la guerra”. También destacó la recuperación agrícola: “La soja ya está cotizando arriba de los 424 dólares por tonelada”.

Para Bianchi, hay factores que sostienen al peso y evitan una disparada cambiaria. “Yo veo tres o cuatro cosas que generan que el peso todavía tenga cierta robustez y que no veamos quizás una escapada al alza”, sostuvo. Entre ellas detalló: “Tasas altas, todavía tenemos tasas en pesos en el orden del 37%, que comparado con la inflación esperada, siguen promoviendo el carry trade”.

Asimismo, subrayó el efecto positivo de una buena campaña agrícola: “Después de dos años de soja por debajo de los 350 dólares promediando, tener una soja arriba a los 425 sería realmente muy bueno para nuestro país”.

La suba del petróleo a raíz del conflicto bélico

En energía, el entrevistado comentó que la suba del petróleo beneficia a Argentina: “El precio del petróleo suba por encima de los 70 dólares, por el contrario de perjudicarnos, nos favorece porque nosotros lo extraemos”. Y remarcó: “Creo que las acciones petroleras son uno de los activos que se van a beneficiar de esta situación”.

De cara al vencimiento del 9 de julio por USD 4.300 millones, destacó la acumulación reciente de reservas: “El Gobierno compró 2.750 millones de dólares, las reservas subieron por encima de los 46.000 millones de dólares”.