El Banco Central compró US$ 70 millones y pagó un vencimiento de deuda por US$ 1.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 70 millones.

Guerra en Medio Oriente y su impacto financiero: “Las acciones petroleras son los activos que se van a beneficiar”

En el balance, las reservas internacionales brutas aumentaron de manera significativa y llegaron a los US$ 46.517 millones, con una pronunciada suba de US$ 957 millones respecto a la última jornada.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 39 ruedas y suma compras por US$ 2.782 millones desde que comenzó el año.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 5.352 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 24.586 millones. Por otra parte, el economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ -771 millones".

En paralelo a una nueva compra de divisas, el BCRA pagó un vencimiento de deuda de US$ 1.004 millones correspondientes a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal). Aún así, las reservas internacionales volvieron a superar los US$ 46.000 millones por la recomposición de encajes bancarios y la suba de la cotización del oro.

El metal precioso trepó casi 2% a US$ 5.343 la onza en medio del conflicto que tensiona a Medio Oriente. El valor de este activo, que es considerado como refugio frente a contextos de incertidumbre, impacta de manera directa en el balance del Banco Central, que mantiene una tenencia cercana a 1,98 millones de onzas troy, lo que equivale a 61,5 toneladas.

A cuanto cerró el dólar

El dólar oficial cerró a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.392. El dólar Blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

El BCRA creó un nuevo mecanismo para comprar en cuotas

El Banco Central de la República Argentina lanzó una herramienta que permitirá a las personas pagar cuotas de préstamos de manera segura y transparente. La implementación del sistema será obligatoria para las entidades financieras a partir del 31 de agosto de 2026. En una segunda etapa, el servicio se extenderá para facilitar otros pagos periódicos, como los de servicios públicos.

Se trata del Cobro con Transferencia (CCT). Desde la autoridad monetaria explicaron que el CCT es una nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca “ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude”.

“Es una herramienta que va a permitir que tanto bancos como fintechs puedan cobrar sus préstamos en cuotas con débitos en las cuentas donde les depositen ese préstamo”, explicaron fuentes del Central.

El esquema incorpora la figura del aceptador de CCT, habilitado exclusivamente para operar con esta modalidad de cobro. La medida busca promover la competencia entre distintos proveedores y garantizar que los diferentes sistemas de transferencias inmediatas sean interoperables.

FN