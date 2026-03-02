Cobro con Transferencia: cómo es el nuevo sistema de débito de cuotas de créditos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la creación de Cobro con Transferencia (CCT). Este nuevo instrumento, que entrará en vigencia el 31 de agosto de 2026, busca transformar la manera en que los argentinos cancelan sus préstamos y, eventualmente, sus servicios públicos.

Según informó la autoridad monetaria, el CCT es una "nueva modalidad de transferencias inmediatas que busca ofrecer una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude".

El diseño se apoya en el éxito de modelos internacionales como el Pix automático de Brasil, el AutoPay de India y el PayTo de Australia, integrando además propuestas del ecosistema de pagos local debatidas durante 2025.

Según Consultora Lojo, "no es un débito automático clásico. Introduce límites prudenciales y reglas antifraude. El punto central es que el prestamista responde ante fraude. Eso cambia incentivos en un sistema donde las transferencias inmediatas crecieron fuerte".

Y añaden: "No es solo innovación en pagos. Es arquitectura prudncial aplicada al crédito. Vamos a ver cómo impacta en fintech, bancos y expansión del crédito en 202".

Principales características del Cobro con Transferencia

Uno de los pilares del CCT es la protección del usuario. Para evitar sorpresas o prácticas abusivas, el sistema implementa reglas estrictas que definen su funcionamiento:

- Admite solamente el cobro de cuotas que sean fijas e iguales durante la extensión del contrato.

- Limita la relación cuota/ingreso al 30% en la originación del crédito, para prevenir el sobreendeudamiento.

- Establece topes en los intentos de cobro de cada cuota: un intento inicial y hasta dos reintentos (a las 48 y 96 horas), evitando prácticas abusivas.

- Garantiza el consentimiento explícito y por única vez del cliente para debitar su cuenta previamente a la realización de los débitos de las cuotas.

- Exige que los prestamistas notifiquen por medios electrónicos a sus clientes el día hábil previo a que el débito impacte en la cuenta.

- Asegura la posibilidad de baja inmediata del consentimiento de las personas, tanto en el prestamista como en el proveedor de la cuenta a ser debitada.

- Restringe el uso a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por el BCRA.

- Define un esquema de remuneración con un arancel mínimo del 0,6% a pagar por los prestamistas y distribución proporcional entre los participantes, incentivando la competencia y la oferta del servicio.

- Asigna la responsabilidad ante fraude al prestamista, alineando incentivos para un uso responsable del nuevo mecanismo de cobro.

Un ecosistema más competitivo

La normativa introduce la figura del "aceptador de CCT", el único actor autorizado para ofrecer este mecanismo. Con esto, el Central busca fomentar la competencia y asegurar la interoperabilidad entre los distintos esquemas de transferencias.

Desde la institución afirmaron que, con esta iniciativa, el BCRA "refuerza su compromiso con la expansión del crédito, la innovación en los medios de pago, la protección de los usuarios y la transparencia en las operaciones financieras".

