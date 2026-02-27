El Banco Central compró US$ 31 millones y acumuló mas de US$ 1.400 millones en febrero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 31 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas cayeron y llegaron a los US$ 45.560 millones, con una pronunciada caída de US$ 596 millones respecto a la última jornada.

Cambios en Economía: Luis Caputo anunció que Federico Furiase será el nuevo secretario de Finanzas

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 38 ruedas y suma compras por US$ 2.712 millones desde que comenzó el año. En febrero acumuló compras por US$ 1.555 millones.

En el mes, las reservas subieron US$ 1.058 millones, mientras que en el acumulado del año suben US$ 4.395 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 24.516 millones. Por otra parte, el economista Federico Machado informó en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 680 millones".

Para la consultora LCG, en la última semana de febrero "las compras del BCRA de reservas resultaron más modestas que en los días previos pero la dinámica se sostuvo: compró a razón de US$ 63 millones diarios, cuando en las tres semanas anteriores compraba en promedio US$ 97 millones por día".

"La combinación de compras del BCRA y acceso renovado al mercado voluntario en dólares despeja, en el corto plazo, dudas sobre capacidad de repago. Sin embargo, el Riesgo País dejó de comprimir (554 pbs al jueves 26/2), señal de que las exigencias del mercado se vinculan más a factores estructurales que a ruido coyuntural", agregan.

"Seguimos pensando que dudas sobre la sostenibilidad de una acumulación de reservas parcialmente apalancada en deuda y sobre un crecimiento todavía débil y concentrado, podrían estar actuando como lastre", alertaron.

A cuanto cerró el dólar

El dólar oficial cerró a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.403. El dólar Blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

FN