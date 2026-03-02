La tensión en Medio Oriente empuja el riesgo país hasta los 570 puntos

Los bonos argentinos en dólares arrancan la semana en baja en las primeras operaciones tras el estallido de la guerra en Medio Oriente, un conflicto que sacude a los mercados globales y golpea con fuerza a los activos emergentes. La escalada entre Estados Unidos e Irán eleva la aversión al riesgo, presiona a las bolsas del mundo y reactiva la búsqueda de refugio.

Ramiro Tosi: “Por ahí veamos al riesgo país acercándose a la zona de los 600 puntos básicos”

A nivel doméstico, la City todavía procesa el discurso de Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. El Presidente ratificó el rumbo económico y anticipó nuevas reformas.

En el mercado argentino, el S&P Merval sube 1,6% en el día y se ubica en 2.685.472,06​ puntos básicos. Por su parte, Transportadora de Gas del Sur (6,3%), YPF (5,8%) Y Transener (4,9%) lideran el alza accionaria. Las mayores caídas se dan en BBVA (-7,2%), ALUAR (-2,8%) e IRSA (2,7%).

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares tienen caídas generalizadas lideradas por el GD46D (-1,2%) y el AL29D (-0,7%). En ese contexto, el riesgo país sube hasta los 570 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street, los que mas suben son YPF (3,8%), Transportadora Gas del Sur (3,2%) y Pampa Energía​ (0,9%). Las mayores caídas son de Globant SA (-3,6%), BBVA (-2,5%) y Corporación América​ (-1,7%).

Ante la tensión en Medio Oriente, en Estados Unidos, el índice industrial Dow Jones cayó un 1,06% y el ponderador tecnológico Nasdaq retrocedió 1,29%. En Europa, el Euro Stoxx cayó 2,58%, mientras que a nivel local el DAX alemán retrocedió 2,82% y el CAC francés un 2,21%. Por fuera de la eurozona, la bolsa del Reino Unido bajó un 1,58%

Por otra parte, el oro alcanzó un máximo en cuatro semanas al cotizar a 5.392,13 dólares por onza, lo que representa un incremento del 2% en las últimas 24 horas. Por su parte, la plata registra un avance del 1,48%, situándose en 95,20 dólares por onza. La consideración de este activo como “refugio seguro” se fundamenta en la protección del riesgo que implicaría la posible decisión de Irán de cerrar del Estrecho de Ormuz, corredor vital para el comercio energético.

En contraste, el Bitcoin (BTC) muestra un comportamiento de activo de riesgo. Tras una caída inicial hacia los 63.000 dólares, la criptomoneda se estabiliza cerca de los 66.192 dólares, con una variación marginal de +0,64% en las últimas horas.

Por su parte, el petróleo fue el primer commoditie que marcó el ritmo del impacto económico del nuevo conflicto en Medio Oriente. Los futuros del petróleo Brent se disparaban un 8,9%, cerca de 79,33 dólares el barril. El WTI de Estados Unidos superaba los 72,35 dólares, una suba de 7,94%.

Patricio Mesri, CEO de Bybit para América Latina, aseguró que “el conflicto en Medio Oriente, como ocurre con cualquier evento geopolítico de alto impacto, genera en un primer momento un shock en todos los mercados, incluido el cripto. Frente al inicio de una escalada, es habitual ver episodios de volatilidad, ventas rápidas y cierto ‘mini pánico’, con inversores que deciden liquidar posiciones para refugiarse en dólares".

"Sin embargo, nuestra lectura es que se trata, muy probablemente, de un evento de carácter temporal", agrega Mesri.

"Cada vez que el conflicto mostró señales de desaceleración o contención, el mercado comenzó a normalizarse rápidamente. Lo estamos viendo en la recuperación del precio de Bitcoin, reflejando que la demanda estructural sigue presente", continúa comentando.

Para finalizar, Mesri comentó que "Estos episodios generan volatilidad de corto plazo, pero no necesariamente alteran la tendencia de fondo”.

El mercado evalúa el discurso de Milei

El presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional en donde ratificó el rumbo económico y prometió mas reformas. A la aprobada reforma laboral, el presidente buscará que se le sume la modificación del sistema tributario y aduanero.

"Hoy estamos en las puertas de un gran resurgimiento económico", dijo Milei y anticipó que la segunda parte de su mandato seguirá "defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva, que permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación". La primera, especificó, permitirá seguir bajando el riesgo país, por ende la tasa en dólares; mientras que la segunda hará posible que la tasa nominal en pesos baje, al tiempo que baje la distorsión de precios relativos que causa la inflación.

El Presidente ratificó su intención de bajar la carga tributaria, afirmando que el sistema debe servir al crecimiento y no al "recaudador de turno". En materia exterior, confirmó que buscará ratificar el acuerdo comercial con los Estados Unidos y profundizar la integración con la Unión Europea, además de reformar el Código Aduanero.

A cuanto cotiza el dólar

El dólar oficial cotiza a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.405. El dólar Blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

