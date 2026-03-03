Empresas proyectan aumentos salariales del 22%, en línea con la inflación que estimó el REM

Las empresas proyectan para este 2026 que los aumentos salariales estarán cerca del 22%, en línea con la inflación estimada por las compañías para el mismo período, según indicó en un relevamiento privado la consultora Mercer.

En su informe de Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina (TISA), elaborado a partir de información provista por 455 empresas de diferentes industrias y tamaños, les permitió obtener una visión representativa del mercado laboral formal.

Cabe destacar que el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central (BCRA), data de enero de este año y allí el promedio de las consultoras estimó que el Índice de Precios al Consumidor del 2026 alcanzará el 22,4%.

Crédito: Mercer

Volviendo con el informe de Mercer, allí se destaca que este comportamiento de suba salarial consolida una tendencia observada durante el cierre del 2025, año en el que tanto los incrementos en los sueldos como el escenario inflacionario utilizado por las empresas se ubicaron en torno al 30%, reflejando una mayor convergencia entre salarios e inflación respecto de períodos anteriores.

Cuáles son los rubros que tienen mejores proyecciones

Por otra parte, las proyecciones salariales permanecen alineadas entre las subsidiarias multinacionales y empresas con casa matriz local, mostrando de esta manera una tendencia homogénea en la planificación de incrementos para el 2026.

En esta misma línea, los sectores como Ciencias de la Vida, High Tech y Logística presentan incrementos salariales proyectados por encima del promedio de mercado.

Es así que las organizaciones se muestran interesadas en avanzar hacia esquemas de gestión salarial con mayor planificación. El informe de Mercer destacó que el 57% de las compañías combina múltiples criterios para definir sus incrementos, incluyendo referencias de mercado, inflación esperada y desempeño individual, lo que evidencia una mirada más estratégica en materia de compensaciones.

Cómo serán los aumentos según las empresas

El TISA indicó para este año que habrá cambios en la dinámica en la que se otorgan los aumentos:

- 35% de las organizaciones prevé realizar entre uno y dos incrementos durante el año.

- 31% estima que aplicará los aumentos en tres ajustes salariales.

De esta manera, el informe señaló que existe una “reducción en la fragmentación observada en años de mayor volatilidad”.

Crédito: Mercer

Por otro lado, dentro de las prioridades del área de Recursos Humanos para este año se destacan la remuneración diferenciada por habilidades y roles, la redefinición de beneficios y el fortalecimiento de incentivos de corto plazo, lo que refleja un cambio hacia estrategias más integrales de atracción y retención de talento en las empresas.

La Principal de Mercer, Mercedes Bernardi, señaló que con este reporte se “confirma que la política salarial dejó de responder exclusivamente a la dinámica inflacionaria para integrarse nuevamente a la planificación del negocio”.

“En el actual contexto argentino, marcado por una transición hacia escenarios de menor volatilidad, es fundamental contar con información actualizada sobre cómo las empresas están definiendo sus presupuestos y estrategias de compensación para comprender la evolución del mercado laboral y acompañar la toma de decisiones con mayor previsibilidad”, agregó Bernardi.

GZ / lr