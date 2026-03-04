Reforma laboral 2026: cuándo entra en vigencia y cómo afectará la vida de los trabajadores

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de reforma laboral el pasado viernes 27 de febrero de 2026. La iniciativa, que formó parte de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, modifica leyes de fondo como la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y busca reducir la litigiosidad en el sector privado. La normativa entrará en vigencia plena una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial, lo que activa un plazo de ocho días para su aplicación general.

La Constitución Nacional establece que el Presidente tiene diez días hábiles para promulgar la ley. Una vez cumplido este paso administrativo y realizada la publicación oficial, los cambios en los contratos de trabajo empezarán a regir de manera automática. Sin embargo, ciertos puntos específicos de la reforma, como los nuevos Fondos de Cese Laboral, requerirán de reglamentaciones adicionales por parte de los organismos técnicos para su instrumentación operativa en las empresas.

Despidos, plazos y el nuevo esquema de aportes: 10 claves de la reforma laboral

1. Nueva base de cálculo para las indemnizaciones

La primera clave es la modificación en la base de cálculo para las desvinculaciones sin causa. La nueva ley estipula que solo se tomará en cuenta la remuneración mensual, normal y habitual. Quedan excluidos del cómputo conceptos que no se abonen mensualmente, tales como el aguinaldo, premios extraordinarios o las vacaciones proporcionales, lo que reduce el monto final a percibir por el trabajador desvinculado.

2. Pago en cuotas para sentencias judiciales

Como segunda medida de impacto, el texto aprobado introduce el pago escalonado para las sentencias por despidos. Las grandes empresas podrán cancelar sus deudas en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que para las MiPyMEs y empleadores individuales el plazo se extiende hasta las doce cuotas. Estos montos se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, con un interés del 3% anual.

3. Extensión del período de prueba

La tercera clave reside en la extensión del tiempo de evaluación para los nuevos contratos, que pasa de tres meses a un mínimo de seis para la generalidad de las empresas. En el caso de firmas con entre 6 y 100 trabajadores, el plazo podrá ser de hasta ocho meses. Para las microempresas de hasta cinco empleados, la ley permite que el período de prueba se extienda hasta un año completo, lapso en el cual se puede rescindir el vínculo sin indemnización.

4. Implementación del banco de horas

La cuarta novedad es la creación de un mecanismo de compensación horaria mediante acuerdos escritos entre el empleador y el empleado. Este sistema permite compensar las horas extras con francos o tiempo de descanso, siempre que se respete el límite de 12 horas de pausa entre jornadas y el descanso semanal de 35 horas. Esta modalidad busca reemplazar el pago tradicional de horas suplementarias por un esquema de flexibilidad según la producción.

5. Creación del Fondo de Cese Laboral

Como quinta clave, la reforma habilita un sistema inspirado en el modelo de la construcción. Las empresas y sindicatos podrán acordar en paritarias la sustitución de la indemnización tradicional por un aporte mensual a un fondo gestionado por terceros. Los empleadores aportarán un porcentaje del salario bruto para que el trabajador disponga de ese acumulado al momento de finalizar el vínculo laboral, ya sea por despido o renuncia.

6. Eliminación de multas por empleo no registrado

La sexta medida importante es la supresión de las sanciones previstas en la Ley 24.013 por falta de registro o registración deficiente. En su lugar, se establece un programa de regularización que permite a los empleadores dar de alta a sus trabajadores con la condonación de deudas por aportes y contribuciones. Los porcentajes de perdón estatal varían entre el 70% y el 90% según el tamaño de la unidad productiva que se inscriba.

7. Figura del trabajador independiente con colaboradores

En séptimo lugar, la ley introduce una categoría que permite a un cuentapropista contratar hasta cinco personas para un emprendimiento sin que exista una relación de dependencia técnica ni jurídica. Los colaboradores se incorporarán mediante un régimen simplificado de aportes, lo que flexibiliza la estructura de costos para los pequeños prestadores de servicios que necesiten apoyo operativo de forma directa.

8. Limitación de las asambleas sindicales

La octava clave restringe las reuniones gremiales en los lugares de trabajo. A partir de la entrada en vigencia de la norma, no podrán realizarse asambleas que afecten el normal funcionamiento de la empresa o impidan el ingreso de otros empleados. La ley determina que el ejercicio del derecho de huelga no debe colisionar con la libertad de trabajo de quienes decidan no adherir a la medida de fuerza ni con la integridad física de las plantas.

9. Unificación de tasas de interés judicial

Como noveno punto, la actualización de los créditos laborales en litigios queda fijada por el IPC más un 3% anual de interés puro. Esta medida busca unificar el criterio de los tribunales y evitar la aplicación de tasas variables que generaban incertidumbre sobre los pasivos de las firmas. Las pymes podrán acogerse a un régimen de pago simplificado para regularizar deudas laborales acumuladas hasta el cierre del último ejercicio.

10. Pago obligatorio por vía bancaria

Por último, la décima clave establece que el pago de salarios deberá realizarse mediante cuentas bancarias en entidades oficiales, restringiendo el uso de otros medios informales o billeteras virtuales no habilitadas para tal fin. La norma busca fortalecer la trazabilidad de los pagos y asegurar que los depósitos se realicen en tiempo y forma bajo el control de las entidades reguladas por el Banco Central de la República Argentina.

