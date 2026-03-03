“Milei perdió una oportunidad y abrazó el pasado”, afirmó Pablo Juliano en “QR!” tras el discurso de apertura de sesiones

En el programa "QR!", conducido por Pablo Caruso, el diputado nacional Pablo Juliano analizó el discurso de apertura de sesiones del presidente Javier Milei y cuestionó con dureza el rumbo político del oficialismo.

Consultado por Caruso sobre su mirada del mensaje presidencial, Juliano sostuvo que el mandatario “perdió una oportunidad” y criticó lo que consideró una insistencia en la polarización. “La necesidad imperiosa de volver permanentemente al pasado demuestra que se quedó sin recursos”, afirmó. Y agregó: “Dos elecciones ya le ganó al kirchnerismo como para volver a ponerlo en el eje y gritarle ‘chorra’ y toda esa historieta. No tiene ningún misterio”.

El legislador también cuestionó la agenda parlamentaria impulsada por el Gobierno durante el verano. “No le veo concatenación con la realidad. No veo a la sociedad reclamando la reforma de las leyes glaciares ni una necesidad imperiosa del régimen penal juvenil. Los veo improvisando”, señaló. Según su análisis, el oficialismo construyó una agenda “pobre en su vínculo con la realidad”, más allá de la importancia técnica de los temas.

En materia económica, Juliano reconoció que el Ejecutivo logró instalar el equilibrio fiscal y la baja de la inflación como ejes centrales. “En esas dos áreas pareciera que el Gobierno resulta imbatible y no suena a relato”, admitió. Sin embargo, marcó límites: “En el resto de los temas el Gobierno tiene que andar en triciclo y marcha atrás”.

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la reforma laboral. El diputado advirtió que las consecuencias pueden ser “desalentadoras para aquellos que confiaron en el Gobierno”. A su entender, el oficialismo “hizo trampa” en el tratamiento legislativo y generó expectativas que no se traducen en mejoras concretas para trabajadores independientes o monotributistas.

“La creación de puestos de trabajo no responde solo al marco legal”, afirmó, y relató una experiencia personal tras la aprobación de la norma: “Al otro día un albañil me dijo que tenía miedo de perder el trabajo. Eso muestra el nivel de incertidumbre que se generó”.

Durante el intercambio, Caruso planteó si Juliano se considera opositor a Milei. La respuesta fue directa: “Sí, desde el primer minuto”. Sin embargo, evitó encasillarse exclusivamente en estructuras partidarias tradicionales. “Si tomás las etiquetas del pasado, no vas a poder construir. La verdadera grieta que se viene no tiene que ver con ‘cuca’ o no ‘cuca’, sino con quién puede encarnar una alternativa de futuro”, sostuvo.

Para el diputado, el desafío político no pasa por la confrontación discursiva sino por la sensibilidad frente a los problemas concretos. “No hay mango en la calle. La política tiene que acercarse a ese metro cuadrado de la realidad”, expresó. En ese sentido, señaló que la construcción de una alternativa será “artesanal”, sin grandilocuencia ni amontonamientos que, según dijo, solo refuerzan el discurso oficial contra “la casta”.

En el tramo final de la entrevista, Juliano manifestó su preocupación por lo que definió como una vocación hegemónica del Presidente, especialmente en su relación con la Justicia y el periodismo. “Lo veo meterse de vuelta con la Justicia, con un tono amenazante. Se empieza a divorciar de la realidad”, advirtió.

