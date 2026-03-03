Caen los bonos y el riesgo país trepa a 588 puntos mientras los ADR's se hunden hasta 14%

Los bonos argentinos en dólares arrancan este martes con caídas, mientras se intensifica la guerra en Medio Oriente, un conflicto que sacude a los mercados globales y golpea con fuerza a los activos emergentes. Pero las que más sufren son los ADR´s de empresas locales que cotizan en Wall Street que están sufriendo bajas que llegan hasta el 14%. La escalada entre Estados Unidos e Irán eleva la aversión al riesgo, presiona a las bolsas del mundo y reactiva la búsqueda de refugio.

A nivel local, los inversores mantienen la cautela mientras terminan de procesar las definiciones económicas del discurso de Javier Milei ante el Congreso, donde ratificó el rumbo del ajuste y una batería de reformas estructurales para 2026.

Artana: “Por el aumento del precio del petróleo las exportaciones crecen u$s 10 millones por día”

En Wall Street, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York se desploman hasta 14%, encabezadas por Supervielle con -13,7%. Otras fuertes caídas las experimentan Telecom (10%) y BBVA Argentina (9,7%), aunque todos los papeles están en rojo.

En el mercado argentino, el S&P Merval cae 1,7% en el día y llega a los 2.558.116,66​ puntos básicos. Por su parte, Transener (3,3%), Pampa Energía (1,8%) y Transportadora de Gas del Sur (1,4%) lideran el alza accionaria. Las mayores caídas se dan en Aluar (-5,3%), Edenor (-4,3%) y Sociedad Comercial del Plata​ (-4,1%).

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares continúan con caídas generalizadas lideradas por el AE38D (-2,4%) y el AL41D (-1,9%). En ese contexto, el riesgo país sube y toca los 588 puntos básicos.

Guerra en Medio Oriente: Seúl se desploma 7%, Europa cae hasta 3,5% y el petróleo salta 5%

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, se desploma 1,5% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,9%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cae 1,47%.

El trasfondo de la jornada está marcado por lo ocurrido el lunes, cuando la escalada bélica en Oriente Medio —tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán— activó un marcado movimiento global hacia activos de cobertura. “Se vio un claro giro hacia posiciones más defensivas y salida de riesgo en mercados emergentes”, afirmó Ignacio Morales, de Wise Capital.

La aversión al riesgo golpeó a las bolsas de Europa y Asia y empujó al alza a materias primas sensibles al conflicto. En ese contexto, Wall Street logró recortar parte de las pérdidas sobre el cierre, aunque sin revertir completamente el tono negativo.

En la plaza local, el S&P Merval cerró el lunes con una baja del 1,5%, en una rueda de alta volatilidad y retrocesos puntuales de hasta 7,2%, mientras que los ADRs argentinos en Nueva York registraron caídas superiores al 4%. Los bonos soberanos en dólares, en cambio, mostraron mayor firmeza y permitieron una leve compresión del riesgo país hacia la zona de los 567 puntos básicos.

A cuánto cotiza el dólar

El dólar oficial cotiza a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.413. El dólar Blue se mantiene sin cambios y cotiza a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta.

FN / lr