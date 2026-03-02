Bonos del Tesoro de EE.UU. caen tras salto del petróleo por conflicto en Medio Oriente

Los bonos del Tesoro de EE.UU. caían temprano el lunes ya que el conflicto en el Medio Oriente impulsa con fuerza los precios del petróleo, avivando el temor a que la inflación se acelere y obligando a los operadores a reducir sus apuestas sobre la magnitud de los recortes de tasas de interés.

En lugar de refugiarse en la deuda del gobierno estadounidense, como suele ocurrir en episodios de turbulencia global, los operadores están enfocados en el riesgo de que los combates en la región reactiven la inflación, lo que podría reducir las probabilidades de un mayor alivio por parte de la Reserva Federal. El presidente de EE.UU., Donald Trump, quien impulsa un cambio de régimen en Irán, ha dicho que la campaña de bombardeos podría continuar durante semanas.

Los bonos de menor plazo encabezaron el movimiento, con el rendimiento a dos años subiendo cuatro puntos básicos hasta 3,42%, mientras que la tasa de los bonos a 10 años aumentaba tres puntos básicos hasta 3,97%. Los mercados monetarios aplazaron en dos meses, hasta septiembre, el posible próximo recorte de tasas de la Fed.

“La operación de ‘bono como refugio’ se vuelve menos clara si los precios del petróleo más altos mantienen elevadas las presiones inflacionarias”, dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones en Saxo Markets en Singapur.

Los bonos soberanos europeos también retrocedieron el lunes y los indicadores de inflación se dispararon después de que el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz impulsara el petróleo al mayor avance en cuatro años. Los swaps de inflación a un año denominados en euros subieron 11 puntos básicos, mientras que las tasas breakeven también avanzaron.

Más que los shocks geopolíticos, el aumento del petróleo puede elevar “significativamente” los rendimientos, según mostró un informe de Deutsche Bank la semana pasada. Los estrategas analizaron los mayores episodios geopolíticos de los últimos 30 años, incluida la invasión de Kuwait por Irak en 1990, los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center y la invasión rusa de Ucrania.

Un informe del lunes del estratega de Societe Generale SA Manish Kabra concluyó que cinco shocks de oferta de petróleo en los últimos 50 años debilitaron en promedio al bono del Tesoro a 10 años en la siguiente semana, y también en los siguientes tres y seis meses.

La deuda estadounidense registró fuertes ganancias el mes pasado, a medida que se estancaban las conversaciones entre Irán y EE.UU. y crecían las preocupaciones sobre la inteligencia artificial. Eso llevó el rendimiento a 10 años nuevamente por debajo de 4% por primera vez desde noviembre, mientras que las tasas a dos años descendieron al nivel más bajo desde agosto de 2022.

Ese movimiento previo y el actual foco en la inflación ayudan a explicar el alza de los rendimientos el lunes, dijo John Taylor, responsable de renta fija europea en AllianceBernstein, en una entrevista con Bloomberg TV.

Aun así, añadió, las propiedades de refugio de los bonos del Tesoro podrían volver a imponerse con el tiempo.

“Cuanto más se prolongue esta situación y si los precios del petróleo permanecen elevados por un período más largo, la gente empezará a pensar en las consecuencias económicas negativas y eso podría empujar los rendimientos del Tesoro a la baja”, señaló Taylor.

El jefe de seguridad de Irán afirmó que no tiene intención de negociar con EE.UU. El conflicto se ha expandido más allá de la República Islámica, con reportes de explosiones en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar mientras los estados del Golfo interceptaban misiles.

Aunque los mercados monetarios redujeron sus apuestas sobre la probabilidad de tres recortes de tasas de la Fed este año, en general mantuvieron la expectativa de que se concrete una reducción para finales de 2027.

Algunos inversionistas ya están comprando bonos del Tesoro de EE.UU. como colchón de seguridad.

Andrew Canobi, de Franklin Templeton, aumentó sus posiciones en bonos del Tesoro, principalmente a través de futuros. El gestor con sede en Melbourne señaló que, si la situación persiste o incluso se intensifica, “los mercados descontarán un escenario clásico de deterioro”.

